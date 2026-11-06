Horarios de la jornada de Liga de las elecciones del 29-N: los aficionados que tendrán que votar por correo si quieren ver a sus equipos

El fin de semana del 28 y 29 de noviembre no tendrá únicamente jornada electoral. Las diferentes categorías del fútbol nacional no se detienen con motivo de la cita en las urnas del 29-N. La Liga ha anunciado este jueves los horarios para los encuentros de la jornada 14 de Primera División, en la que hasta cuatro encuentros se disputan el domingo.

Por tanto, aquellos aficionados que quieran acompañar como visitantes a sus equipos se verán obligados a solicitar el voto por correo en caso de que quieran participar en la cita electoral.

La distancia en los desplazamientos dificulta enormemente que los aficionados de los cuatro clubes que juegan como visitantes el 29-N puedan ejercer su derecho a voto de manera presencial y viajar junto a su equipo en el mismo día. Valencia y Osasuna abren la jornada el domingo, con un duelo en Mestalla a las 14:00 horas. La capital navarra se sitúa a alrededor de cinco horas en coche de Valencia, lo que hace incompatible el voto en el colegio electoral con apoyar a Osasuna en Mestalla.

El ‘menú’ del domingo continúa con un Deportivo – Barcelona a las 16:15 horas, que también imposibilita el voto presencial a los aficionados culés que acudan a Riazor. Tampoco ayudan los desplazamientos en el Celta – Villarreal (18:30 horas) y en el Real Sociedad – Sevilla que cierra la jornada del 29-N a las 21:00 horas. Los aficionados que quieran viajar y ejercer su derecho a voto por correo tienen de plazo hasta el 16 de noviembre para solicitarlo, tanto en las oficinas presenciales de Correos como a través de la página web del servicio público.

Real Madrid y Atlético copan la jornada de reflexión

La decimocuarta jornada de Liga iniciará el viernes 27 de noviembre en el Ciutat de Valencia, donde el Levante recibe al Racing de Santander. La jornada de reflexión de cara a la llamada a las urnas del 29-N contará con un total de cuatro encuentros de Primera División. El sábado de fútbol comienza en La Cartuja con el Betis-Rayo Vallecano y finaliza en el Santiago Bernabéu con la visita del Alavés. Entre el partido de los béticos ante el Rayo, a las 14:00 horas, y el del Real Madrid en su feudo (21:00 horas), se disputarán otros dos encuentros.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 14 de #LALIGAEASPORTS. 👉 https://t.co/yMb3m2bFxF https://t.co/tIBjCy8218 — LALIGA (@LaLiga) November 6, 2026

Málaga y Athletic Club se miden a las 16:15 horas en La Rosaleda y dejan paso a la visita del Atlético de Madrid al Martínez Valero de Elche, a las 18:30 horas. Espanyol y Getafe serán los encargados de poner el broche a la jornada 14 de Liga con su partido en el RCDE Stadium del lunes 30 de noviembre, en plena resaca electoral. Como es habitual en los encuentros disputados en lunes, el balón comenzará a rodar a las 21:00 horas.