La jornada 10 de la Premier League: cuándo son, horarios y dónde ver en directo y en vivo online por TV gratis todos los partidos en España

La Premier League alcanza la jornada 10 de competición en el fin de semana previo al segundo parón de selecciones del curso. Arsenal y Manchester City mantienen su lucha por el liderato, con los gunners en cabeza, mientras el Brighton acecha en tercera posición. También continúan con su particular disputa por el cuarto puesto el Chelsea de Xabi Alonso y el Liverpool de Andoni Iraola. En la zona baja, el Manchester United mira de cerca el abismo del descenso y tratará de dejarlo atrás sumando en casa ante un Aston Villa que viene de caer goleado en el Camp Nou.

La décima jornada de la competición británica se podrá seguir en España por televisión y online, aunque sin alternativas gratuitas. DAZN es la plataforma propietaria de los derechos en territorio español y emite todos los encuentros, aunque Movistar también ofrece un partido por jornada. A continuación, te descubrimos todos los detalles sobre la jornada 10 de la Premier League: horarios y fechas, dónde se emite cada partido y cómo ver cada uno de ellos por televisión y online en España.

Jornada 10 de la Premier League

Everton – Coventry

La décima jornada de la competición liguera comienza con un duelo entre Everton y Coventry City. Los locales llegan reforzados tras imponerse tanto en la EFL Cup como en la Premier al Newcastle, pero no lo tendrán fácil ante un Coventry que salió de los puestos de descenso el pasado fin de semana. DAZN 1 ofrecerá el encuentro a partir de las 21:00 horas del viernes 6 de noviembre.

Leeds United – Tottenham

Leeds y Tottenham son los encargados de iniciar la jornada del sábado, en la que se disputan cuatro encuentros, a las 13:30 horas. Ambos conjuntos se sitúan en la zona media de la tabla, pero llegan con dinámicas opuestas. Los spurs visitan Elland Road inmersos en una racha de tres triunfos, que tratarán de prolongar ante un Leeds que sólo ha sumado dos de los últimos 15 puntos. El partido podrá verse en el canal DAZN 1.

Arsenal – Hull City

El vigente campeón y líder de la Premier League recibe en casa a un recién ascendido como el Hull City. El Arsenal de Mikel Arteta busca marcharse al parón en lo alto de la tabla, en la que aventaja en tres puntos al Manchester City. DAZN 1 emitirá el partido de los gunners a las 16:00 horas del sábado 7 de noviembre.

Fulham – Newcastle

El Fulham pone a prueba su reciente racha liguera ante el Newcastle. El conjunto londinense ha conseguido escapar de los puestos de descenso al sumar siete de los últimos nueve puntos. El canal DAZN 3 conectará con el encuentro de los pupilos de Álvaro Arbeloa este sábado, a las 16:00 horas de la España peninsular.

Nottingham Forest –Manchester City

Partido trampa para el Manchester City antes del parón. Los de Enzo Maresca visitan al Nottinghan Forest, penúltimo en la tabla e incapaz de sumar un triunfo en las cinco últimas jornadas de la Premier. El conjunto citizen tratará de no dejarse puntos en su mano a mano con el Arsenal en un encuentro que ofrece DAZN 1 y que cierra la jornada del sábado a las 18:30 horas.

Sunderland – Chelsea

También visita a uno de los equipos en descenso el Chelsea de Xabi Alonso. Los londinenses se miden al Sunderland, colista de la competición, en su intento de mantener el cuarto puesto. La visita del Chelsea a Sunderland iniciará a las 15:00 horas del domingo, en un partido emitido por DAZN 2.

Crystal Palace – Liverpool

El Liverpool, rival directo del Chelsea por el cuarto puesto de la Premier, afronta otro compromiso fuera de casa ante un equipo de la parte baja de la tabla. El conjunto que dirige Andoni Iraola también juega como visitante, ante el Crystal Palace, a las 15:00 horas del domingo, aunque se podrá ver en España a través del canal DAZN 3.

Ispwich Town – Bournemouth

El horario del domingo a las 15:00 horas ofrece otros dos encuentros, entre ellos un duelo entre Ispwich Town y Bournemouth. Ambos situados en la zona media de la tabla, el recién ascendido Ipswich persigue los puntos para seguir alejándose del descenso. El encuentro no se emitirá en directo en España, y DAZN lo ofrecerá en diferido durante la noche del domingo.

Brighton – Brentford

La gran revelación de la Premier vuelva a escena. El Brighton, tercero en la tabla, cuenta con los triunfos ante Arsenal y Manchester City como prueba de su nivel. Las gaviotas buscarán un nuevo triunfo ante un Brentford que también ha sorprendido en este inicio de temporada. DAZN emitirá en diferido el encuentro, que se disputa a las 15:00 horas del domingo.

Manchester United – Aston Villa

La Premier reserva el partido más relevante de la jornada, al menos sobre el papel, para el final. Manchester United y Aston Villa se miden a las 17:30 horas del domingo, en un encuentro que ofrece DAZN 1. El duelo en Old Trafford puede acabar en drama si los de Emery se llevan un triunfo que podría dejar a los locales en puestos de descenso.