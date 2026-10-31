Xabi Alonso se impulsa en la Premier y agrava la crisis del Manchester United

Xabi Alonso empieza a tener la medida tomada del nuevo Chelsea. El técnico español, tras su breve paso por el Real Madrid, encuentra regularidad en un equipo que ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos, el último de ellos ante un Manchester United que no deja atrás la crisis.

El triunfo de la novena jornada en Stamford Bridge (2-0) ante los mancunianos hurga aún más en la herida de un equipo que necesita un lavado de cara y que, a falta de que jueguen varios equipos de la parte baja de la tabla como Crystal Palace o Nottingham Forest, se encuentra en la 16ª posición con 7 puntos de 27 posibles. Los goles fueron de Morgan Rogers (50′) y Cole Palmer de penalti en el 64′.

Cinco partidos seguidos sin ganar (dos derrotas y tres empates), y la sensación de que hay que poner remedio antes de que sea demasiado tarde. El ‘efecto Carrick’ se disipó en apenas unos meses, y Xabi Alonso ha aportado la gota que quizá colme el vaso.

Xabi encuentra regularidad en el Chelsea

Es complicado ser constante y encontrar tu once de confianza en un Chelsea que acumula jugadores en cada ventana de mercado, pero Xabi Alonso está sacando lo mejor del club de Londres que, tras perder en la pasada jornada el derbi ante el Tottenham (0-2), vuelve a la senda de la victoria.

Con un partido más, actualmente son cuartos y se han convertido en una de las principales amenazas de la Premier League. Dando con la tecla en el ataque, ‘ciñéndose’ al núcleo que le da resultados y con un orgullo innegociable, los de Stamford Bridge parecen volver a lo más alto del fútbol inglés.

Un estado de forma totalmente opuesto al United. El tres veces campeón de la Champions League no encuentra la manera de mejorar la situación. Ni a golpe de talonario… ni dentro del campo.

Situación crítica que va a más cada fin de semana. A ello se le suman dos tropiezos en Champions League, el último por goleada en Como (4-1), que no deja ver ninguna esperanza a la que agarrarse. Michael Carrick está al borde de la destitución, y el contexto a corto plazo es horrible.

Recibirán al Aston Villa de Unai Emery en casa el próximo domingo 8 de noviembre, en lo que promete ser ya una final. Algo preocupante, teniendo en cuenta las alturas de la temporada. Incapaces de ganar, Xabi Alonso ha pasado por encima con contundencia a un Manchester United en horas bajas, que no ve luz al final del túnel.