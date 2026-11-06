El Barcelona ficha al consejero del Interior de Puigdemont que organizó el referéndum ilegal y al que indultó Sánchez

El Barcelona ha fichado a Joaquim Forn, consejero de Interior de la Generalitat durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que fue condenado a 10 años y medio de prisión, estuvo en prisión casi tres años y fue indultado por el Gobierno de Sánchez en 2021.

El club azulgrana coloca al golpista Forn como responsable de gobernanza corporativa de la entidad, con el objetivo de alinear las decisiones que previamente haya tomado la Junta Directiva que preside Joan Laporta. Es una especie de auditor de cumplimiento de aquello que se haya aprobado en la Junta.

Joaquim Forn fue consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña desde el 14 de julio al 28 de octubre de 2017, cuando fue destituido en aplicación del artículo 155 de la Constitución que aplicó el Gobierno de España, entonces presidido por Mariano Rajoy. Fue una de las piezas claves en el gobierno del fugado Carles Puigdemont. Antes había sido también concejal del Ayuntamiento de Barcelona, llegando a ser primer teniente de alcalde del consistorio de la capital de Cataluña, así como diputado en el Parlamento catalán.

Forn estuvo en prisión durante casi tres años, aunque en los últimos meses ya tenía salidas autorizadas (había sido condenado a 10 años y medio de prisión). En junio de 2021, fue uno de los agraciados por los polémicos indultos de Pedro Sánchez, un pago que el actual presidente del Gobierno tuvo que hacer por los pactos con los independentistas catalanes.

Así, y en una información avanzada por la cadena de televisión Betevé, Laporta ficha para su Barcelona a un condenado por el procés que organizó y participó desde su posición de consejero en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Estuvo condenado por sedición y malversación, delitos ahora borrados por la amnistía de Sánchez, que previamente, en 2021, había concedido indultos a varios golpistas, entre ellos Joaquim Forn.