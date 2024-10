Horario Vic – Atlético de Madrid: dónde ver y a qué hora es el partido de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid inicia su participación en la Copa del Rey y lo hará midiéndose ante el Vic de Barcelona. El rival de los colchoneros milita actualmente en la Liga Élite Catalana, por lo que los hombres del Cholo Simeone no deberían tener problemas para eliminarlos y sacar el billete para la siguiente ronda de esta competición en la que siempre se pueden producir sorpresas y los rojiblancos tratarán de no firmar un nuevo batacazo.

A qué hora es el Vic – Atlético de Madrid de la Copa del Rey: horario del partido

El Atlético de Madrid se enfrenta a la Unió Esportiva Vic en el partido que corresponde a la eliminatoria de primera ronda de la Copa del Rey. Los hombres del Cholo Simeone son claramente los favoritos para imponerse a los catalanes, pero en la magia de esta competición siempre están presentes las posibles sorpresas y es por ello que los colchoneros no podrán confiarse ante este club de menor categoría. De hecho, los resultados ante el Lille y el Real Betis, donde perdieron los rojiblancos, deben hacer que los futbolistas salgan con más ganas aún para intentar no fallar y firmar un batacazo que podría ser histórico. Los madrileños comienzan a competir en esta primera fase debido a que no se clasificaron para la Supercopa de España, ya que los cuatro clubes que están -Barcelona, Real Madrid, Athletic y Mallorca- están exentos en estas primeras rondas.

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este Vic – Atlético de Madrid que corresponde a la primera ronda de la Copa del Rey para este jueves 31 de octubre. El balón empezará a rodar a las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y todo debería comenzar puntualmente en el Estadio Hipólit Planàs.

Dónde ver en vivo el Vic – Atlético de Madrid y en qué canal de televisión

Arranca una nueva edición de la Copa del Rey con las primeras rondas, que, sin duda, serán apasionantes. Equipos como el Atlético de Madrid o el Sevilla, al igual que otros catorce clubes de la Liga, se estrenan en esta competición y será importante que no sufran ninguna sorpresa, ya que no hay margen de error y caer eliminados a manos de un club de categoría inferior, pero con mucha ilusión, sería un duro traspiés de cara al resto de la temporada.

Los derechos para retransmitir los diferentes partidos de la Copa del Rey han caído en diferentes medios de comunicación. Movistar+, RTVE o televisiones autonómicas irán dando los diferentes encuentros de la primera ronda de esta competición. Por ejemplo, este partido Vic – Atlético de Madrid se podrá ver en directo por televisión en Movistar+ y en el canal de Teledeporte. El primer canal sería de pago y el segundo sería gratis y en abierto, ya que pertenece al ente público.

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto catalán e hinchas del cuadro colchonero, como todos los amantes de este deporte, podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Vic – Atlético de Madrid de primera ronda de la Copa del Rey a través de las aplicaciones de Movistar+ y RTVE Play. Se pueden descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, como también con un ordenador mediante las páginas webs.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información previa sobre este emocionante encuentro de primera ronda de la Copa del Rey. Una vez concluya el encuentro Vic – Atlético de Madrid publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones más importantes que se produzcan en el Estadio Hipólit Planàs.

Árbitro y estadio del partido de Copa del Rey Vic – Atlético de Madrid

El Estadio Hipólit Planás, situado en Barcelona, será el escenario donde el Vic y el Atlético de Madrid se enfrenten en este apasionante encuentro que corresponde a primera ronda de la Copa del Rey. Como es habitual en esta competición, el equipo humilde, en este caso los catalanes, ampliarán el aforo ante la expectación que significa que un equipo como es el del Cholo Simeone visite su casa.

El campo donde el Vic juega sus partidos tiene un aforo para unas 4.000 personas y para este choque frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey han conseguido aumentarlo hasta los 7.000 asientos gracias a las gradas supletorias. La verdad que el Estadio Hipólit Planás, que fue inaugurado en 1986, es de césped artificial y tiene su nombre debido al presidente del club que fue el que consiguió la construcción del recinto.

El Comité Técnico de Árbitros designó a Guillermo Cuadra Fernández para que imparta justicia en este apasionante Vic – Atlético de Madrid correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey. Hay que recordar que en esta fase todavía no estará el VAR, por lo que los colegiados tendrán que tomar la decisión que crean oportuna sin posibilidad de ser corregidos.