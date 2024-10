Atlético de Madrid: cuatro años de lenta degradación

El Atlético lleva cuatro años de lenta pero imparable degradación. Una caída a plomo continua que ha llevado al equipo a autodescartarse de la pelea por la Liga ya en enero porque la distancia con la cabeza era irreversible. Esta temporada será aún peor porque, sin haber acabado octubre, la diferencia con el líder, el FC Barcelona, es de diez puntos. Es cada vez más evidente que nos acercamos al final de la etapa de Simeone, sin duda el entrenador con mejores números en la historia del club, pero que ha entrado en un agujero negro del que parece no saber salir.

El declive comenzó tras la temporada 20-21 en la que el Atlético se proclamó campeón de Liga encajando apenas 25 goles. Un registro que Oblak nunca ha podido igualar desde entonces, al igual que el rendimiento general del equipo fuera de casa. En aquel curso perdió sólo tres partidos lejos del Metropolitano, mientras que en el 21-22 cayó siete veces, cuatro en al 22-23 y ocho en el 23-24, en el que además el portero esloveno recogió el balón de las redes nada menos que en 43 ocasiones.

La pérdida de fortaleza defensiva ha ido asociada con la peor etapa de la era Simeone, que en doce temporadas nunca había ofrecido números tan mediocres, con derrotas humillantes sufridas en Vitoria (dos veces), Cádiz o ayer en Sevilla, donde el Betis fácilmente pudo haberle marcado media docena de goles a poco que hubiera estado acertado.

Tal y como adelantó Eduardo Inda en «El Chiringuito», el propio Simeone es el que valora dejar el Atlético en junio y en el club están de acuerdo en que se ha acabado una etapa que arrancó en enero de 2012 y que ha dejado dos títulos de Liga, una Copa del Rey, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Supercopa de España y dos subcampeonatos de Champions. El palmarés es brillante, pero el goteo se detuvo con la Liga de 2021 y desde entonces el equipo ya no ha vuelto a ser competitivo.

«Diego Pablo Simeone tiene contrato hasta 2027, renovó hace un año. Me cuentan que podría ser su última temporada en el Atlético, me lo cuentan en la base de que lleva muchos años», explicó Eduardo Inda desde su asiento personalizado. «Me dicen que empieza a estar saturado. La mujer y la familia no quieren que se vaya de Madrid, pero él estaría viendo la posibilidad de ver su salida natural que sería a un equipo italiano, que sería el Inter de Milán, al que conoce bien», añadió el director de OKDIARIO en el programa que se emite en Mega.

«El próximo verano, muy probablemente, está pactado desde el punto de vista empresarial, el cambio en la titularidad de la entidad. Eso podría hacer que el Cholo saliese en el mismo momento en el que se vaya la directiva», continuó Eduardo Inda. «Es un grandísimo entrenador, es un genio del fútbol, pero 13 años, ningún entrenador ha durado tanto», concluyó el director de OKDIARIO.