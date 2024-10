Indignados y sin explicación: el Atlético eleva una queja formal a la UEFA por el penalti del Lille

«Pito lo que se imaginó, pero no sucedió lo que se imaginó». Simeone resumió en una frase lo que todo el Metropolitano vio minutos antes. La nada. Nada ocurrió en la acción con Koke como protagonista. El árbitro, Marco Guida, entró en una espiral desconcertante de la que salió señalando penalti en contra del Atlético.

Primero explicó que era mano de Koke, después cambió su versión hacia una patada del capitán rojiblanco y un inexistente empujón e instantes más tarde se retractó sobre la primera interpretación. Nadie entendió el motivo por el que señaló los once metros. Ni en caliente, ni tras consultarlo con la almohada.

Tampoco se comprende qué conversación mantuvieron el árbitro de campo con el del VAR y porque Guida no fue llamado para revisar la jugada en el monitor. En el vestuario rojiblanco todavía colea aquella acción. Los futbolistas que comparecieron ante los medios aseguraron que el árbitro pitó penalti por mano, y efectivamente, el balón da en un brazo, pero en el de un jugador del Lille.



«Él ha dicho primero que mano, pero no sé. Nadie lo entiende, espero que él sí. Nos dijo que estaban comprobando la mano», aseguró Oblak. No obstante, Simeone fue un paso más allá. «Es que no fue penalti. Es que cobró lo que se imaginó pero no pasó lo que se imaginó. Pero no lo vio él y no lo vieron los que le ayudan en el VAR. ¿Qué vas a hacer?», se preguntaba irónicamente el técnico argentino.

Una pena máxima que fue decisiva para el Cholo. «El penal es la jugada que te decanta dentro del partido, pero no le importa a nadie. Igual perdimos tres puntos, pero al árbitro no le van a hacer nada, a los del VAR no le van a hacer nada, así que tranquilidad. Hay que saber aceptar que hay veces que es a favor y hay veces que es en contra», zanjó.

Por ello, el Atlético ha elevado una queja formal a la UEFA, al menos para que se esclarezca la jugada a la que todavía no le ampara una explicación. A raíz del penalti todo cambió. El Lille se replegó y los rojiblancos se vieron obligados a descuidar su zaga y revolverse en el área contraria. Cayó el tercero de los franceses y el partido se fue por el sumidero.