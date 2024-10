Simeone: «Ojalá la UEFA encuentre algo para decir que el árbitro acertó al pitar penalti»

El Atlético se hundió ante el Lille tras un primer tiempo superior en el que impuso su idea de juego. Claudicó, perdió el ánimo desde que el árbitro Guida señaló el penalti que significó la remontada del cuadro galo. Antes, la falta de contundencia de los rojiblancos en general y Sorloth en particular, privaron a Simeone de festejar más goles.

«La derrota se explica de dos maneras. Es una competición hermosa, que cuando un equipo juega como lo hicimos en el primer tiempo y no es contundente, puede pasar lo que pasó en el segundo tiempo. Y la otra situación que ojalá encontremos algo para decir que fue penalti. Primero dijo que fue mano, luego que Koke había empujado… Inclinó la balanza al lado del Lille y ellos defendieron con la dosis de suerte que hay que tener y que otras veces hemos tenido nosotros. Un partido que podíamos haber 4-2, lo hemos perdido 1-3».

El partido empezó a cambiar a raíz de un penalti al que Simeone no le encuentra explicación. «No vi nada muchacho. Dijo penal, pero no explicó por qué fue penal. Ojalá podamos ver algo. Ojalá que la UEFA encuentre algo que diga que el árbitro acertó. Estas equivocaciones pueden suceder, son parte del fútbol. Determinan el partido. Con dos tiros a la portería nos marcaron tres goles».

Una acción, la del penalti, que no quiso comentar el técnico del Lille. «No opino sobre lo que considere el entrenador rival. La realidad es que hicimos un partidazo en el primer tiempo. Gestionamos bien el control del juego y no les permitimos oportunidades de gol. Aunque la jugada del penalti cambió todo».

No obstante, el técnico argentino también apunta a su equipo. «Antes del error brutal del árbitro, nuestra no contundencia nos castigó. Esta competición no te perdona. Ahora estamos en un momento complicadísimo en Champions. Hemos perdido dos partidos seguidos, nos han metido siete goles, tenemos que ir a jugar contra el PSG… seguramente tengamos menos opciones de clasificar ahora».

Sorloth humanizó esa falta de contundencia con tres ocasiones claras de gol erradas. «Hizo un primer tiempo extraordinario. Se generó combinaciones para llegar a zonas de gol. Sabe convivir con este tipo de situaciones. Con el gol y con el no gol. Es parte de la vida del delantero. Hoy podía haber marcado dos o tres goles, no pudo ser, pero si seguimos trabajando como lo hicimos en el primer tiempo, llegará».

Por último, Simeone halagó el partido de su centro del campo. «Son tres grandes futbolistas. De Paul campeón del mundo, Gallagher es importante para nosotros y a Koke lo conocemos de toda la vida. Hicieron un buen partido. Presionaron e hicieron circular la pelota. En el primer tiempo todos hicieron cosas buenas. Son las cosas positivas que me llevo del partido».