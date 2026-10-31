Horario de los partidos de la jornada 9 de la Premier League: cuándo son y cómo ver en directo y en vivo online

Llega la jornada 9 de la Premier League y el Manchester City sigue defendiendo el liderato, pero además de un interesante derbi londinense, también tenemos a cuatro de los equipos con más historia del combinado inglés enfrentándose. Uno de esos encuentros será el Chelsea – Manchester United y al día siguiente disfrutaremos del Liverpool – Arsenal. A continuación te detallamos las fechas, los horarios y cómo ver por televisión en directo todo los duelos de este fin de semana.

La jornada 9 de la Premier League

Chelsea – Manchester United

La jornada 9 de la Premier League se abrirá este sábado 31 de octubre con un auténtico partidazo que se jugará en Stamford Bridge y que comenzará a las 13:30 horas, una menos en las Islas Canarias. El Chelsea, que está luchando por meterse en puestos de Champions League recibe a un Manchester United al que ya se le ha esfumado el efecto Carrick y les ha llevado a estar sólo un punto por encima del descenso. Este clásico del fútbol inglés se podrá ver en directo por televisión a través del canal principal de Dazn.

Bournemouth – Leeds

Ese mismo sábado 31 de octubre habrá una larga lista de partidos que comenzarán a las 16:00 horas (horario peninsular). El Bournemouth recibe al Leeds, estando los primeros en la zona baja de la tabla, mientras que los de Elland Road luchan por puestos europeos. Este choque no se va a poder ver en directo y habrá que esperar a que Dazn lo emita en diferido.

Coventry City – Sunderland

En el canal Dazn 3 se podrá ver en directo y en vivo online el Coventry City – Sunderland este sábado 31 de octubre a las 16:00 horas. Los dos últimos equipos de la clasificación lucharán en este choque en el que intentarán lograr el triunfo para no acabar esta jornada 9 de la Premier League en el farolillo rojo de la clasificación.

Manchester City – Brighton

Otro de los partidos que arrancará a las 16:00 horas y que se podrá ver por el canal principal de Dazn será un emocionante Manchester City – Brighton. Los de Enzo Maresca son los líderes de la clasificación de la Premier League, mientras que las gaviotas arrancan esta fecha terceros y son conscientes de que están en un estado de forma que invita a que puedan dar la sorpresa, aunque son conscientes de que será complicado.

Brentford – Nottingham Forest

El Brentford – Nottingham Forest también se jugará este sábado 31 de octubre a las 16:00 horas y será emitido por televisión en directo y en streaming por el canal Dazn 2. Los locales siguen soñando con meterse en puestos europeos, mientras que los dos veces campeones de Europa intentarán sacar un triunfo a domicilio para abandonar los puestos de descenso.

Hull City – Ipswich Town

Otro partido que no se podrá ver en directo por televisión hasta que lo emitan en diferido es el Hull City – Ipswich Town de la jornada 9 de la Premier League. Ambos equipos están en la mitad de la tabla empatados con diez puntos y se espera que sea un choque apasionante en la lucha por estos tres puntos. Este encuentro se jugará el sábado 31 de octubre a las 16:00 horas.

Tottenham – Crystal Palace

Ya a las 18:30 horas del sábado 31 de octubre se disputará un derbi apasionante en la ciudad de Londres. El Tottenham, que ya ha abandonado los puestos de descenso, recibe a un Crystal Palace que también está intentando alejarse de esa zona tan peligrosa de la Premier League. Este partidazo será emitido por TV en el canal principal de Dazn.

Aston Villa – Fulham

El último partido del sábado 31 de octubre arrancará a las 21:00 horas y tendrá el morbo de ver a dos entrenadores españoles en los banquillos. El Aston Villa de Unai Emery parece que ya han despertado tras un inicio complicado y ya han escalado posiciones en la tabla de la Premier League. Por su parte, el Fulham de Álvaro Arbeloa suma dos triunfos seguidos y salieron del descenso. Este choque será retransmitido por el canal principal de Dazn, tanto en directo como en vivo online.

Liverpool – Arsenal

El único partido de la jornada 9 de la Premier League que se jugará el domingo 1 de noviembre será uno de los más apasionantes del fútbol inglés. A las 17:30 horas y por el canal principal de Dazn, se citan el Liverpool y el Arsenal en Anfield. Los reds son cuartos y aunque ganen no podrían adelantar a los gunners, que son segundos. Además, al igual que el choque que cierra el sábado, hay duelo español de banquillos con un Andoni Iraola vs Mikel Arteta.

Newcastle – Everton

El canal principal de Dazn ofrecerá el último partido de la jornada 9 de la Premier League este lunes 2 de noviembre a las 21:00 horas. El Newcastle, octavo en la clasificación, recibe en St. James Park a un Everton que está en la mitad de la tabla a un sólo punto de las urracas.