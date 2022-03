MotoGP ha levantado el telón con una vibrante carrera en Qatar y con muy buenas sensaciones en el Repsol Honda. La nueva RC213V ya dio muestras de mejoría en un circuito que no es muy favorable para la fábrica japonesa. Salían tercero y sexto pero en la primera curva ya eran primero y segunda. Durante las primeras vueltas dominaron la carrera con sus dos motos, algo que no sucedía desde que Dani Pedrosa compartiera box con Márquez.

Marc fue perdiendo posiciones con el paso de las vueltas, sufrió mucho durante toda la prueba, no podía ni adelantar en carrera, pero Pol resistió en cabeza hasta casi las últimas vueltas. Durante la primera parte de la prueba fue el que mejor ritmo llevaba, comenzó a sacar ventaja a sus perseguidores pero el desgaste en los neumáticos le acabó pasando factura.

Al final terminaron tercero y quinto, lo cual no se repetía desde el GP de Qatar de 2016 cuando Márquez subió al podio y Pedrosa acabó por detrás de su compañero. Desde entonces sólo Marc ha hecho funcionar la Honda. La pandemia frenó en seco al equipo más laureado de la categoría reina, su rendimiento cayó en picado, ya no eran el gran dominador de MotoGP y para colmo habían perdido a su estrella por lesión.

Tras dos años de calvario, de pensar en qué podían mejorar, de trabajo en la moto y de quemarse la cabeza para volver a lo más alto, las nuevas mejoras han surtido efecto y se puede decir que Honda ha vuelto. Aunque no lograron ganar la carrera, la moto volvió a ser rápida como antaño y en un circuito donde habitualmente sufren mucho. Sin duda, la escudería del ala dorada salió como la vencedora moral de la carrera, sobre todo teniendo en cuenta que Márquez aún no está a pleno rendimiento.

Adaptación de Márquez

El ilerdense continúa con el proceso de adaptación a la nueva moto. Ya no sufre dolores en el hombre ni tiene problemas de visión, está completamente recuperado, pero apenas lleva unos meses rodando con la MotoGP y la de Qatar fue su primera carrera tras la lesión. De hecho, se vio que Márquez todavía no es el Márquez de siempre, ese piloto agresivo que va al límite en cada curva y que frena más tarde que nadie.

Marc sufrió bastante en Losail pese a salir tercero y ponerse primero tras una espectacular salida. Sin embargo, con el paso de las vueltas se vio como el piloto de Cervera no terminaba de sentirse cómodo encima de la moto, se hizo un recto varias veces en la curva 1, algo poco habitual en el octocampeón del mundo. Ahora viene Mandalika, un circuito donde ya rodaron en pretemporada y donde confía en poder encontrar esas décimas que necesita para poder pelear por la victoria.

El problema es que las mejoras en la nueva máquina no favorecen al estilo de pilotaje de Marc Márquez, ahora es él quien tiene que adaptar su estilo a la nueva RC213V y eso es lo que más le está costando. No obstante, Losail no es un circuito que se le de especialmente bien, sólo ha ganado dos veces allí en toda su carrera. Mandalika será otra historia, con otras condiciones, y el catalán confía en poder reencontrarse con una versión mejorada para, al menos, intentar pelear por la victoria. Moto tiene para ello. Honda ha mejorado la moto mas que nunca para volver a sus orígenes, al trono del campeonato del mundo, y de momento va por buen camino.