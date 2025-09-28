Honda se reconcilia con Márquez tras el Mundial: «A veces, la bola ocho no es el final del juego»

Honda y Marc Márquez han vivido momentos inolvidables. Juntos han ganado seis campeonatos del mundo de MotoGP. Pero llegó un día en el que por diferentes circunstancias se tuvieron que separar. El español quería volver a ganar y con ellos no iba a ser posible. Por eso decidió buscarse la vida y se marchó a Ducati. Pero el fabricante japonés se ha acordado del ilerdense en este momento tan especial y le mandó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales después de que conquistara el séptimo trofeo en la categoría reina.

«A veces la bola número ocho no es el final del juego», empieza diciendo el mensaje de Honda en referencia a la celebración de su octavo, y hasta hoy, último título de MotoGP con la bola número ocho. En el billar, si metes la bola ocho antes que el resto o donde no toca se acabó el juego. Pero esta vez no era el final, porque Marc Márquez ha resucitado desde los infiernos para prolongar su leyenda con un nuevo título en la categoría reina.

«Enhorabuena de parte de todo el equipo de Honda HRC a Marc Márquez y a su equipo. Ha sido un viaje de mil millas y estamos encantados de verlos de nuevo en la cima del mundo con su noveno Campeonato Mundial. #MásQueUnNúmero», agregó Honda en su mensaje a Márquez tras proclamarse campeón del mundo en Japón.

Sometimes the #8Ball 🎱 isn’t the end of the game. Congratulations from everyone at Honda HRC to @marcmarquez93 and his team. It has been a journey of a thousand miles and we are delighted to see you back on top of the world with a ninth World Championship. #MoreThanANumber pic.twitter.com/s9LyBtdQb1 — Honda HRC Castrol – MotoGP (@HRC_MotoGP) September 28, 2025

Márquez también se acuerda de Honda

Pero Marc Márquez también tuvo un detalle con Honda en su celebración. El destino quiso que el de Cervera y su ex equipo estuvieran juntos en el podio en su regreso a la cima, gracias al tercer puesto de Joan Mir. Después de festejar con su equipo, el 93 se acercó a todos los integrantes de HRC presentes en el parque cerrado para darles un abrazo uno por uno. El primero con el que se fundió en un fuerte abrazo fue con Santi Hernández.

Llevaban juntos desde 2011, cuando Hernández se convirtió en el jefe técnico del español en Moto2. Subió con él a MotoGP y juntos ganaron seis títulos en la categoría reina. Pero en 2024 se separaron cuando Marc se marchó a Gresini. Acto seguido, el leridano ha saludado a todos los que fueron sus mecánicos y a Alberto Puig, team manager de los del ala dorada.