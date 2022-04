Está siendo un inicio de temporada complicado en Honda HRC. A pesar de las nuevas mejoras introducidas este año, el equipo no levanta cabeza y busca resucitar en un circuito que históricamente siempre se les ha dado muy bien como es el de Jerez-Ángel Nieto. Hasta estos últimos dos años, Honda llevaba 13 temporadas seguidas subiendo al podio con al menos un piloto (2006-2015).

Los dos años de sequía han coincidido con los peores años de la fábrica del Ala Dorada y la lesión de Marc Márquez. El ilerdense es la gran referencia del equipo nipón y a él se aferran para intentar volver a la senda de la victoria, aunque son conscientes de que para eso hace falta que traigan mejoras. En 2020 se rompió una racha de tres victorias consecutivas (seis en ocho años) de HRC, en 2015 y 2016 Márquez fue segundo y tercero respectivamente.

Desde 1995, Honda suma un total de 34 podios: 13 victorias, 10 segundos puestos y 11 veces tercero. Su mejor resultado tuvo lugar en 1997 cuando coparon los cinco primeros puestos de la clasificación, con Crivillé, Doohan y Tadayuki Okada en el podio. Al año siguiente hicieron primero y segundo, mismo resultado que en 2013 y 2017. En total, el equipo japonés acumula 50 victorias en Jerez a lo largo de su historia.

Tras dos años complicados regresan a Jerez con ganas de volver a la senda del triunfo y recuperar los brotes verdes de la primera carrera, en Qatar, cuando las dos Honda llegaron a ser primero y segundo aunque al final terminaron tercero y quinto. Esa ha sido la única vez que Repsol Honda ha subido al podio esta temporada, de la mano de Pol Espargaró.

Los resultados no están siendo los esperados, Honda es la última fábrica en el Mundial de Constructores, a 62 puntos del líder, Ducati, y el Repsol Honda es séptimo en el Mundial de Equipos, sólo por delante del LCR Honda, el último de la clasificación. Jerez es el lugar ideal para intentar remontar el vuelo.

Márquez, la gran esperanza de Honda

Repsol Honda se aferra a su estrella Marc Márquez para intentar pelear por estar arriba. El piloto de Cervera ha logrado tres victorias en el GP de España, aunque sin duda no tiene muy buenos recuerdos ya que allí sufrió una de las caídas más graves de su carrera que le provocó la lesión en el hombro que le mantuvo toda la temporada fuera de servicio.

El ilerdense sufrió otro revés tras la caída en Indonesia que provocó la reaparición de la diplopía, pero por suerte el episodio era más leve que los anteriores y pudo volver a subirse a la moto en Austin, donde protagonizó una remontada espectacular. Si no llega a ser por los problemas en la salida habría peleado por la victoria porque tenía ritmo para ello.

No obstante, Jerez, no es un circuito que se le de especialmente bien al octocampeón del mundo. Su última victoria data del año 2019, cuando consiguió su último campeonato de MotoGP. El ilerdense quiere volver a lo más alto y espera que en este gran premio se den mejor las cosas, aunque es consciente de que no están preparados para luchar por la victoria.

«No estamos listos para luchar por la victoria. El feeling no es bueno, no estoy cómodo. Cuando estás en un momento dulce, todo sale. Ahora no lo estoy y la moto no ayuda. Es un todo, no sólo yo o la moto. Mi objetivo no es ser la primera Honda. Desde pretemporada no me siento bien. Ahí ya dijeron que la moto era increíble y dije: ‘Cuidado, en pretemporada hay más agarre’», comentó Marc.