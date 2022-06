La fiesta de Piqué en Suecia todavía parece que va a dar más que hablar. El central del Barcelona fue fotografiado con otra mujer por primera vez desde que se separó con Shakira. Se trata de una chica rubia cuya identidad nadie conoce y que no es la supuesta amante con la que habría sido infiel a la cantante colombiana en Barcelona un tiempo atrás. Una fotografía que no habrá gustado nada que salga al zaguero y cuya historia es bastante significativa.

Y es que probablemente el catalán podría haber evitado que viera la luz, pero sus malos modales con una bloguera que estaba en la misma fiesta provocaron a Katrin Zytomierska, la primera persona que publicó la instantánea lanzando un duro ataque además contra Gerard Piqué, que según ella se negó a saludar a su hijo pequeño.

“Escucha, perdedor. Probablemente todas las chicas de la fiesta querían follarte. Pero cuando te vi solo pensé en mi hijo. Y fui directo a ti. Te pedí que saludaras a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Pero por qué?”, comenzó expresando la bloguera y presentadora sueca, muy enfadada por el trato de Piqué cuando lo único que le pidió es un saludo para su hijo, muy aficionado al fútbol.

“¿Por qué eres un tipo que puede driblar con balón? Eso no me impresiona mucho. Lo triste es que la fama se te subió a la cabeza y eso es patético. No eres más que un tipo con un balón. Yo mismo tengo a un chico con un balón. Pero sabes que el karma es jodido y te morderá el maldito culo”, sentenció la sueca publicando la foto de Piqué con esa chica rubia.