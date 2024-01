Henderson recula y quiere marcharse de Arabia Saudí en enero

Jordan Henderson estaría desesperado por salir de Arabia Saudí. El ex capitán del Liverpool se embarcó en este proyecto el pasado verano tras firmar por el Al-Ettifaq a razón de 40 millones de euros al año. Sin embargo, al central inglés le está costando mucho adaptarse a la vida en el país asiático, y los resultados del equipo tampoco van como pensaba por lo que querría marcharse de allí en este mercado invernal.

En verano todo parecía muy bonito cuando el central británico aceptó la oferta de Oriente Medio para enrolarse en las filas del equipo de Steven Gerrard en la Saudi Pro League, pero según desvelan desde Inglaterra todo eso habría cambiado en cuestión de unos meses. Henderson es capitán del cuadro asiático, pero los resultados no acompañan y el Al-Ettifaq es octavo a 28 puntos del líder Al Hilal.

El que fuera jugador del Liverpool durante 12 temporadas se está arrepintiendo de la decisión que tomó el pasado verano y ahora quiere dar marcha atrás con todo lo que ello conllevaría. Henderson firmó por tres años con el conjunto saudí y tendría que quedarse al menos dos cursos para poder disfrutar de las ventajas fiscales que firmó en su contrato. En caso contrario, el británico tendría una deuda de ocho millones de euros con el fisco saudí, y eso sería sin contar el dinero que perdería por no continuar en Arabia Saudí donde había firmado 40 millones de euros por temporada.

Según cuenta el Daily Mail en Inglaterra, los problemas del internacional inglés para adaptarse al estilo de vida del país, el calor y la humedad son algunos de los motivos por los que meditaría marcharse de allí. A todo esto hay que sumarle la baja asistencia al estadio de la hinchada del Al-Ettifaq en la presente campaña, y los malos resultados del equipo. Por todo esto, Henderson medita dar marcha atrás y salir de Arabia Saudí sin importar las consecuencias.

Además está la situación deportiva del conjunto asiático. Los malos resultados han provocado que estén lejos de la pelea por el título y también han complicado la continuidad de un Steven Gerrard, que está en el alambre. El puesto del entrenador británico corre serio peligro por el rendimiento del equipo, y en caso de que se vaya el mítico ex futbolista inglés, se iría el gran valedor de Henderson en el conjunto saudí. Esto podría ser otro motivo más para que el central decida marcharse e intentar volver a Europa sin importar las consecuencias que eso conlleve.

Peligra la Eurocopa para Henderson

El próximo verano se disputará la Eurocopa de Alemania y Jordan Henderson quiere estar entre los elegidos por Gareth Southgate para representar a Inglaterra en la competición. Por el momento, el seleccionador inglés está contando con el central del Al-Ettifaq pese a los pitos recibidos por su afición en el último encuentro por marcharse a Arabia Saudí.

El puesto de Henderson no corre peligro de momento, pero el central es consciente de que si despunta algún jugador en la Premier en su posición, de los que todavía no han acudido con Inglaterra, podría perderse la Eurocopa. Este es otro de los motivos por los que el ex del Liverpool querría marcharse de Arabia Saudí, para así asegurarse una plaza en el combinado nacional británico para la cita europea.