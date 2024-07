La hemeroteca deja en muy mal lugar a Laporta con Nico Williams y el fichaje de Messi por el PSG

La doble vara de medir tan recurrente en el mundo del fútbol, esa misma que ha usado en esta ocasión Joan Laporta con Nico Williams, con Leo Messi en el recuerdo. Al presidente del Barcelona le han sacado la hemeroteca en las redes sociales para recordarle que lo que hace ahora con el fichaje de Nico Williams fue lo mismo que criticó tiempo atrás cuando el Paris Saint Germain iba detrás del fichaje de Leo Messi. Lo que en su día le parecía una «falta de respeto» para el Barcelona, ahora debe ser aceptado por el Athletic de Bilbao.

«No se puede permitir que el PSG falte el respeto al Barça. Diciendo que ficharán a Messi, a mitad de temporada, y si lo dice un jugador, lo encuentro normal, pues porque quieren jugar con Messi, pues mira, esto pasa. Pero que lo digan representantes del club, esto no pasa…», decía públicamente Joan Laporta durante sus primeras fases del mandato actual cuando se conocía el interés a bombo y platillo del Paris Saint Germain por Leo Messi, que a la postre, tras verse incapaz el club de poder mantener el salario del argentino, dejaron ir completamente gratis…

Estas declaraciones llegan justo pocas horas después de otro vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales en las que Joan Laporta no tiene miramientos para afirmar, como máximo representante del Barcelona que es, su presidente, que intentarán ejecutar el fichaje de Nico Williams, con contrato en vigor con el Athletic hasta junio de 2027. Casi nada.

Este pasado fin de semana, un aficionado culé se encontró con Joan Laporta y no dudó en detenerse para saludarlo. Mientras era grabado, el presidente del conjunto azulgrana mandó un saludo y fue cuestionado sobre el hombre del momento. «¿Ficharemos a Nico Williams?», le espetaba el forofo blaugrana mientras continuaba grabando, a lo que Laporta respondía con una amplia sonrisa que «lo intentaremos».

Pero es que esta no es la primera vez que públicamente Laporta hace referencia al deseo del Barcelona de fichar a Nico Williams, han sido varias las veces que lo ha dicho dejando en el olvido lo que antes le pareció una falta de respeto para el club, ahora es una práctica completamente válida cuando son ellos los que las ejecutan.

Y es que Laporta ya reconoció públicamente en el arranque de la Eurocopa que «evidentemente Nico Williams me gusta, y mucho», sin importar los años en vigor que tiene firmados el extremo con el Athletic de Bilbao, que no son pocos. «Deco está trabajando para hacer las incorporaciones que han comentado con Flick, y espero tener buenas noticias», añadía el presidente del Barça, que incluso llegó a mencionar que «hoy por hoy, sí» tienen dinero para llevar a cabo la operación y que esto «es el resultado de un trabajo que se ha hecho estos años para llegar a este punto, podríamos hacer frente a un fichaje de este nivel».

Pese al paso de las semanas desde aquel anuncio el fichaje de Nico Williams no se ha materializado y la cláusula de 58 millones de euros no se ha hecho efectiva, precisamente porque realmente no tienen el dinero ni liquidez suficiente para pagar a tocateja la operación, de ahí que hayan explorado de nuevo la posibilidad de pedir un crédito, otro más.