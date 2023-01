Thorgan Hazard, hermano del futbolista del Real Madrid, ha firmado en las últimas horas del mercado invernal por el PSV Eindhoven en calidad de cedido, procedente del Borussia Dortmund tras no disfrutar de mucho protagonismo en los últimos compromisos del conjunto alemán.

El fichaje de Thorgan Hazard por el PSV se ha hecho oficial este mismo martes a falta de pocas horas para el cierre del mercado invernal. El hermano de Eden jugará esta segunda parte de la temporada en el cuadro holandés en calidad de cedido.

El futbolista belga lleva al PSV para sustituir las ventas de Madueke y Gakpo por parte del conjunto holandés. El primero se marchó al Chelsea y el segundo al Liverpool tras cuajar un magnífico Mundial de Qatar con la selección holandesa. Una difícil tarea para ex del Borussia Dortmund suplir a estos dos jugadores.

Hazard no ha conseguido hacerse un hueco en el once inicial de Terzic en los últimos meses y en los últimos partidos tras el parón su participación ha sido nula, no entrando ni en la convocatoria del equipo alemán. De esta manera, el belga, hermano del futbolista del Real Madrid, buscará tener minutos en Holanda para volver a sentirse un futbolista importante.