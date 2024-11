Flick rebaja la euforia culé ante el Estrella Roja: «Nos gustaría ganar la Champions, pero….»

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, atendió hoy a la prensa en la previa del partido de este miércoles ante la Estrella Roja en Belgrado. El alemán quiso apaciguar el estado de felicidad culé tras las últimas seis victorias consecutivas, sobre todo las del Bayern y Real Madrid.

Flick recalcó que hay cosas a mejorar y que tendrán que trabajar duro para poder pelear por la Champions. Además, volvió a ratificar su confianza en Iñaki Peña y pide cautela con Gavi. El germano señaló que «en esta nueva Champions es muy importante ganar. Sabemos que mañana tendremos un partido difícil. Son un equipo difícil y fuertes en ataque».

Preguntado sobre el éxito del conjunto culé con la táctica del fuera de juego, Flick afirmó que no «importan las estadísticas»: «Solo queremos jugar al fútbol. Tenemos un equipo muy bien conectado y estructurado. Tanto en la fase ofensiva como en la defensiva. Estamos en un muy buen momento. Esperamos que mañana sigamos haciéndolo. Tenemos presión pero queremos más».

Sobre el bajo rendimiento que tuvo el Barcelona en la segunda parte ante el Espanyol, el míster culé insistió en que «ese partido ya ha terminado. Estos últimos meses hemos tenido muy buen rendimiento. También contra el Espanyol. Ahora se trata de una nueva competición en la que todo el mundo sabe lo importante que es ganar todos los partidos para acceder directamente a los octavos de final. El equipo lo está haciendo muy bien. Estamos muy centrado en todo lo que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer. Estoy seguro que mañana jugaremos de manera muy diferente a cómo lo hicimos en la segunda parte ante el Espanyol».

Respecto a las dificultades del Barcelona de ganar fuera de casa en Europa, Flick afirmó que «ha sido difícil, pero no me importa el pasado del club, si no ahora. No hay que hacer comparaciones. Nos tenemos que centrar en el ahora y cómo queremos jugar para tener éxito en los partidos. Es el objetivo».

El entrenador del Barcelona también fue preguntado sobre las posibilidades de ver por fin a un Gavi al 100%, a lo que Flick recalcó que ya ha hablado con él. «Hemos decidido ir a paso a paso. También depende del contexto del partido y cómo se esté desarrollando. El partido ante el Espanyol fue un ejemplo. Poco a poco irá jugando más minutos. Consiguió tener situaciones de uno vs. uno muy buenas. Eso espero de él».

En relación a la buena adaptación que ha tenido Flick en el Barcelona, el míster afirmó que «antes de llegar aquí analizamos el equipo al completo y cada jugador. Nos dimos cuenta que había muy buena calidad. Otra cosa que hay que destacar es que queríamos defender y apostar por nuevos pequeños cambios en la forma de jugar. A los jugadores les ha gustado y están contentos trabajando en ello. Nos están ayudando mucho. El principio ya fue bueno en la gira americana y los jugadores están muy contentos, aunque aún hay muchas cosas que mejorar».

Flick también habló sobre las diferencias entre su actual portero titular y el del Estrella Roja: «Iñaki Peña lleva meses jugando con nosotros. Es un jugador muy simpático, joven y con una gran personalidad. Cualquier equipo querría tenerle. Va a ser importante en el partido de mañana. Nos da estabilidad y seguridad».

Sobre las opciones que ve Flick de volver a llevar al Barcelona a ser campeones de Europa, el técnico culé rebajó la euforia culé e insistió que «hay que trabajar duro para soñar con ganar la Champions. Hay muchos rivales duros. Nos gustaría pero hay que ir paso a paso. No sé cuántos puntos necesitamos en esta Champions. Tenemos que centrarnos en ganar. Nuestra clasificación varió con la victoria ante el Bayern. Es importante como acabemos y no el inicio. El objetivo es estar entre los 8 primeros clasificados».

Por último, sobre los halagos de Fermín hacia él elogiando el trabajo de su entrenador por convertir al actual Barcelona en uno de los mejores equipos de Europa, Flick destacó que tiene «un gran equipo alrededor»: «Deco también ha hecho un gran trabajo. El hecho de trabajar juntos nos ha ido muy bien. Los jugadores también lo están haciendo muy bien. Es una joya verlos jugar en los entrenamientos. Es increíble. Por el momento todo va bien. No sólo los jóvenes, los más experimentados están ayudando a los jóvenes y así es cómo debe trabajar un equipo».