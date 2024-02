Griezmann se sincera con Simeone: «Llegaba a casa y le decía a mi mujer que no te aguantaba»

Antoine Griezmann recibió el homenaje que se merece después de convertirse en el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid. El delantero francés, que superó a Luis Aragonés el pasado 10 de enero en la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí, estuvo acompañado por una multitud de leyendas rojiblancas, su entrenador, sus compañeros y su familia. Además, bromeó sobre sus primeros días con Simeone en el Atleti.

«Había momentos en los que yo llegaba a casa con mi mujer diciéndole ‘a este (Simeone) no le aguanto más, no entiendo lo que quiere de mí’», comentó entre Griezmann entre risas sobre sus inicios en el Atlético. El francés reconoció de las dificultades en los primeros entrenamientos con el equipo rojiblanco: «Me costó entrar en la dinámica del equipo, entender lo que él buscaba de mí pero al final, con trabajo y la ayuda de los compañeros, lo dimos todo para adelante y salió bien».

En el emotivo acto, el francés reconoció que superar a Luis Aragonés en goles era uno de sus objetivos a principio de temporada: «Ya iba a avisando a mis compañeros de que iba a tirar más. Cuando estás a uno estás ansioso, yo quería hacerlo en casa, aunque tocó en Arabia contra el Madrid».

«Me acuerdo que al descanso el Cholo y los compañeros hablaban y yo tenía ganas de llorar, pero estaba en medio del partido. Luego ya pensé en lo que nos costó a mí y a mi familia ser un jugador importante aquí. Es un orgullo estar junto a los grandes nombres que hay en el club», comentó sobre cómo lo vivió al convertirse en el máximo goleador de la historia.

Sobre qué es lo que sabía de Luis Aragonés: «Poco, que era un gran entrenador que había ganado en todas partes, luego te das cuenta de lo que significó, con todas las frase que dejó, como la de que el escudo no se pisa. Era una leyenda a la que quería igualar, eso te lleva al límite y te hace mejor».

Por otro lado, explicó los motivos de su marcha al Barcelona: «Decidí irme porque había llegado al límite mentalmente, buscaba excusas cuando no me salían las cosas, probé, pero a los meses me di cuenta de lo feliz que estaba en el Atlético. Cuando me llamó Simeone le dije que quería volver sí o sí. Sabía que me iban a esperar. Tenía que estar calladito y hacerme pequeño, trabajar. Te la comes y a trabajar. Lo primero, cortarme el pelo».

Simeone elogia a Griezmann

En este acto intervinieron varias leyendas del club, sus compañeros y también Simeone, que habló sobre el regreso de Griezmann al Atlético de Madrid. «No hubo pensamiento. Era el futbolista que necesitábamos en ese momento. Le costó, pero trabajó para ganarse a la gente y el lugar que hoy tiene. Su mayor mérito es tener las cosas claras», comentó.

Simeone quiso ‘mojarse’ sobre cuál es el mejor gol del francés con la camiseta del Atlético: «Por la importancia, fue el de Múnich, en las semifinales de la Champions League de 2016. Después de un pase de Fernando fantástico, todos empezamos a rezar para que lo anotase. Tuvo lo que tienen lo diferentes».