Grave accidente de ‘Checo’ Pérez en Mónaco: el Red Bull quedó totalmente destrozado

Sergio Checo Pérez sufrió un grave accidente en la primera vuelta del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El piloto mexicano de Fórmula 1 sufrió un durísimo golpe por detrás por parte del Haas de Kevin Magnussen y se estrelló contra las protecciones del circuito urbano de Mónaco y el monoplaza quedó totalmente destrozado. El golpe fue durísimo, pero el piloto salió por su propio pie del coche.

Este grave incidente provocó una bandera roja que Dirección de Carrera sacó al instante. La maniobra fue muy peligrosa y Checo Pérez fue embestido por detrás, perdiendo el control de su coche, sufriendo un durísimo golpe contra el muro. El Red Bull del mexicano, que salió en 16º posición en parrilla de salida, perdió las dos ruedas delanteras y terminó totalmente destrozado.

La salida en Mónaco tuvo varios momentos muy tensos, porque además de este grave accidente de Checo Pérez, Carlos Sainz también tuvo una pelea con Oscar Piastri por la segunda posición en las primeras curvas, pero el Ferrari del piloto español sufrió un pinchazo. Con el accidente del mexicano, Dirección de Carrera sacó la bandera roja y la prueba en Mónaco quedó paralizada.

En esta primera vuelta -que no se llegó a completar en su totalidad por este accidente de Sergio Pérez- también hubo un duelo tremendo entre los dos Alpine. Gasly y Ocon tuvieron un toque con el primero chocando con el segundo y el coche de Esteban volando justo antes de la entrada del famoso túnel en Mónaco. Ocon tuvo que retirarse de la carrera por este motivo, al igual que Sergio Pérez y los dos Haas, Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen.

Más de media hora después del accidente de Pérez, la carrera se relanzó en Mónaco con las posiciones prácticamente idénticas a las de la primera salida, en una nueva que ya no tuvo incidentes. A pesar de su pinchazo y que había perdido posiciones, Carlos Sainz volvió a salir desde el tercer puesto, que es el que tenía en la parrilla de salida original.

Explicaciones al accidente

Magnussen echó la culpa del accidente en Mónaco al propio Checo Pérez: «No me ha dejado nada de espacio, yo esperaba que dejara un ancho de coche, porque estaba ahí, no he salido de la nada. Sorprendido por acabar en el muro, él contaba con que yo desapareciera».

Por su parte, Hulkenberg, el otro piloto de Haas involucrado en el accidente, comentó que «Checo podría haber dejado más espacio, no se si sabía si estaba Kevin allí o no. Yo estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado, en la primera vuelta aquí pasan tantas cosas que es difícil poder preverlo».