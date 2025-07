Golf, juegos de mesa y un poco de tenis: la agenda de Alcaraz antes del duelo contra Fritz en Wimbledon

Alcaraz se encamina en Wimbledon de manera inexorable al punto que se presumía antes del inicio del torneo. La confección del cuadro y, principalmente, su rendimiento, le convirtieron en el favorito a ganar el Grand Slam de la hierba. Y ese presentimiento está cerca de convertirse en realidad, o al menos de llegar a la última instancia, pues Carlitos está a un paso de la final después de arrollar sin miramientos a Cameron Norrie.

Construye el murciano su mejor imagen para la segunda semana del campeonato, el momento en el que emergen los campeones. El tenista inglés sacó la bandera blanca de la rendición, o mejor dicho, le obligó a sacarla Alcaraz con su versión más sólida y expeditiva. Carlitos estuvo especialmente brillante con su saque, inquebrantable durante todo el encuentro y con el que sólo tuvo que salvar cinco bolas de rotura en contra.

Sin opción para un voluntarioso Norrie. Ahora tiene por delante dos días completos de descanso antes de medirse en semifinales contra Fritz. Es la primera vez en todo el torneo que el murciano tiene dos días seguidos de descanso. Y ya saben que a Alcaraz le gusta refrescar la mente cada vez que puede. Encontrar un oasis en medio de la competición que ya se extiende, en su caso, a prácticamente un mes en Londres entre Queen’s y Wimbledon.

Durante las 48 previa a su semifinal jugará al golf, es conocido su pique con Murray y ahora Tom Holland; a juegos de mesa con su equipo y tocará la raqueta lo justo para no desprenderse de las grandes sensaciones que ha aglutinado en los partidos. «He oído que te gusta el golf y le das bien», le dijo el actor estadounidense al tenista murciano, que posteriormente le invitó a un unos hoyos. «He visto vídeos suyos y tiene nivel, creo que me puede ganar. me encantaría jugar con él antes de que acabe Wimbledon», dijo.

Alcaraz preparará así su partido de semifinales contra Fritz. «Su temporada de hierba este año ha sido realmente exitosa hasta ahora. Está jugando un gran tenis, su juego es bastante bueno en hierba, jugando plano, agresivo, con un gran saque. Intentaré concentrarme, mostrar mi mejor tenis. Voy a intentar jugar al mismo nivel o incluso más alto que hoy. Si juego como hoy, seguro que tendré una oportunidad. Así que intentaré hacerlo, jugar con agresividad. No dejaré que juegue agresivo ni que domine el partido. Estoy entusiasmado con ese partido porque creo que tengo que subir mi nivel si quiero ganarle», analizó el murciano.