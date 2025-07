Alcaraz se exhibe y quiere más: «Me pongo un sobresaliente alto pero soy exigente»

Alcaraz dibuja su primer día plácido en Wimbledon a costa de Norrie. Sufrió más de la cuenta contra Fognini, ganó confianza ante Tarvet, la consolidó contra Struff y Rublev y ha dado el paso ante el menciona tenista inglés. Construye el murciano su mejor imagen para la segunda semana del campeonato, el momento en el que emergen los campeones.

El tenista inglés sacó la bandera blanca de la rendición, o mejor dicho, le obligó a sacarla Alcaraz con su versión más sólida y expeditiva. «A mi partido le pongo un sobresaliente alto. Siempre se puede hacer mejor, pero puedo mejorar algunas cosas. Me pongo un 9,5 o un 9 mejor, que soy exigente».

«Cada jugador es distinto y demanda una cosa u otra. Rublev dejaba menos tiempo para pensar. Norrie tiene un estilo de juego diferente y me he sentido muy bien. Con las cosas claras y no desbordado. Eso da tranquilidad para tener variedad de golpes. Hoy ha sido el mejor partido en cuanto a sensaciones. Lo he hecho todo genial», aseguró el murciano sobre el juego de Norrie.

«Con jugadores así cuesta un poco porque tiene dos golpes distinto. Un drive plano que bota poco la bola y hay que estar atento por si se quedan cortar y tienes que golpear muy agachado prácticamente dede el suelo. Pero he jugado muchas veces contra él y conozco su estilo de juego. Si no estás atento puede pasar factura».