El Gobierno de Asturias da plantón a la Vuelta y pide la expulsión del equipo de Israel

La vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha instado este viernes al equipo Israel Premier Tech a retirarse de la Vuelta Ciclista a España 2025 porque «sería lo mejor para todos, incluida la propia competición», y ha afirmado que «ni el presidente del Principado, Adrián Barbón, ni ningún miembro del Ejecutivo asistirá a la salida ni llegada de las etapas asturianas».

La Vuelta finaliza esta tarde en L’Angliru. Por Asturias discurrirán tres etapas, desde este viernes hasta el domingo: en ninguna de ellas habrá presencia del Consejo de Gobierno, contra lo que se acostumbra y estaba previsto inicialmente.

Esta decisión expresa el rechazo del Gobierno de Asturias a la presencia del equipo Israel Premier Tech en la competición. «Nosotros no tenemos capacidad para impedir su participación. Tampoco la tiene siquiera el Gobierno de España. Pero lo que sí podemos y queremos hacer es manifestar nuestro desacuerdo», explicó la vicepresidenta.

«No debemos ser impasibles ni indiferentes ante lo que está sucediendo en Gaza. Es una cuestión de conciencia, de mera humanidad», razonó. Llamedo recordó que ante otros conflictos, como la invasión de Ucrania, se tomaron medidas para impedir la participación de equipos rusos «para no dar apariencia de normalidad a lo que estaba sucediendo».

«Ya que ahora no se ha actuado de igual forma, pedimos al equipo que se retire. Pensamos que sería la mejor decisión a todos los efectos», continuó la vicepresidenta. Llamedo ha pedido a las organizaciones deportivas internacionales que reaccionen y tengan en cuenta lo que ocurre en Gaza, «inhumano e inaceptable desde cualquier punto de vista», para que estas situaciones no se repitan. «Esa insensibilidad no tiene un pase», añadió.

Llamedo señaló que el Gobierno de Asturias comprende las movilizaciones y protestas que puedan realizarse, pero también llamó a la prudencia. «Entendemos que se exprese el malestar, pero pedimos que se haga de forma completamente pacífica, sin poner en riesgo la seguridad de los ciclistas ni impedir el desarrollo de La Vuelta, una competición muy importante, con muchísimos seguidores y una larga vinculación con Asturias».

Otra salida con protestas

La salida de la decimotercera etapa de La Vuelta Ciclista ha vuelto a estar protagonizada este viernes por los manifestantes en defensa de Palestina que exigen la expulsión del equipo israelí de la competición, esta vez en el municipio cántabro de Cabezón de la Sal, donde han hecho una cacerolada y han ondeado banderas y carteles con consignas e imágenes de población afectada por el conflicto.

Tras estar presentes el jueves en la salida de la etapa en Laredo y la llegada en Los Corrales de Buelna, las protestas se han desplazado a Cabezón de la Sal, desde donde cerca de las 12.00 horas ha partido el recorrido que se dirige ya a la comunidad vecina de Asturias, con meta en L’Angliru.

Los manifestantes se han dado cita junto al Ayuntamiento del municipio a las diez de la mañana para organizarse y partir hacia la zona de salida, donde en torno a una hora después ha comenzado el ruido de cacerolas, tambores y silbatos, junto a gritos contra Israel y contra la organización de La Vuelta.

«Israel asesina, La Vuelta patrocina», «Boicot a Israel», «No es una guerra, es un genocidio» han sido algunas de las proclamas más repetidas, unidas a carteles con lemas como «Stop genocidio en Gaza» o «Desde el río hasta el mar Palestina libre será». Además, al igual que ocurrió este jueves, los participantes se han quejado de que han encontrado tapadas algunas de sus pintadas a favor del pueblo palestino.