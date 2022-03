Gloria Murillo es una conocida atleta mexicana de 26 años. Fue una promesa pero quizás no ha llegado lo lejos que esperaba en el mundo del deporte, y la fama le llegó cuando en 2018 participó en el programa Exaltón México. Desde entonces es una auténtica influencer, ha hecho campañas como modelo de fitness y con diferentes marcas…

Pero le ha llegado la hora de un gran proyecto profesional. Y es que Gloria Murillo va a dejar de lado el deporte para ser nuevo ángel de la prestigiosa firma de lencería femenina estadounidense Victoria’s Secret en México, una noticia que ha anunciado en sus redes sociales muy ilusionada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gloria Murillo (@gloriamurillomx)

«¡Feliz de anunciar mi colaboración con Victoria’s Secret! Me uno como embajadora y nueva Angelita de VS. Un sueño trabajar con una marca que empodera a las mujeres de todo el mundo», ha escrito junto a dos sensuales posados en ropa interior la atleta, que tiene más de 600. 000 seguidores y no para de crecer en sus redes sociales.

La atleta, que trabaja con Adidas también, ha sido noticia en los últimos días después de denunciar públicamente a su ex novio por maltrato físico y psicológico, noticia que ha conmocionado a sus followers: «Después de vivir tiempo atormentada y con miedo, quiero denunciar públicamente a Alejandro Zavala Noyola por ejercer sobre mi violencia física y psicológica que me ha afectado a lo largo de mi vida y en mi día a día y hago responsable a esta persona de cualquier cosa que me pueda pasar a mi o a mi familia a partir de la publicación».

«Nunca nacemos listas o preparadas para vivir este tipo de actos y mucho más difícil es tener el valor de hablar. Hoy, después de ver a miles de mujeres marchar y alzar la voz por sus derechos me siento más fuerte que nunca y NO ME SIENTO SOLA», añadió.