El Girona se queda casi sin opciones en Champions tras perder ante el Sturm Graz

Ya lo tenían complicado, pero el futuro del Girona en la Champions League se ha puesto más cuesta arriba aún con una nueva derrota. El Sturm Graz sumó su primer triunfo en la competición a costa de unos catalanes que nada tienen que ver en Europa con lo que es en Liga. Un partido en el que estaban obligados a ganar, en el que tenían que sacar los tres puntos para mantener opciones de entrar en la siguiente ronda, pero en el que cayeron de manera drástica.

Ante un Graz que no había sumado aún, los gerundenses llegaban jugándose todo, puesto que aún les queda por jugar ante Liverpool, Milan y Arsenal. Llegaban sólo con una victoria, contra el Slovan de Bratislava, habiendo perdido el resto de partidos. Por tanto, si querían mantener alguna opción de meterse entre los 24 primeros, tenían que llevarse el triunfo ante el campeón de Austria.

Fueron superiores al Sturm Graz durante una primera parte en la que merecieron más, puesto que aparecieron bien plantados sobre el césped, saliendo al ataque en busca de un gol que les permitiera encarrilar el partido. Lo intentaron durante buena parte del primer acto, pero terminaron pidiendo la hora ante un equipo que iba a más con el paso de los minutos.

En la segunda parte, parecía que sí que serían capaces de hacer el gol que les permitiera meterse en la pelea por entrar en el play-in, esa fase previa a los octavos de final que jugarán del noveno al vigesimocuarto. Pero dejaron claro que no son el mismo equipo que se muestra en Liga, que tras un mal arranque ha conseguido resurgir para ser ya quinto en la competición, tras Barcelona, Real Madrid, Atlético y Villarreal.

El Girona se hunde en Champions

En Champions, al Girona no le sale nada. No tienen ese acierto de cara a puerta, no son ese equipo tan atrevido y, al final, no encuentran esa superioridad en el juego que sí que tienen ante el resto de equipos de la Liga. Y eso que el nivel del Sturm Graz, sobre el papel, no es mucho mejor que el de la mayoría de conjuntos del campeonato nacional.

Les costaba sacar el balón desde atrás, encontrarse arriba e incluso presionar en campo rival a un Graz que se creció y se aprovechó de una fragilidad defensiva que les llevó a ponerse por delante en el marcador. Mika Biereth fue el encargado de adelantar al conjunto austriaco en la segunda mitad. Lo hizo aprovechando una jugada en la que volvió a quedar claro que a los de Míchel les sale todo del revés en la máxima competición.

Lo intentaron hasta el final, metiendo a jugadores como Stuani, Danjuma, Asprilla o Abel Ruiz. Se sumaban a los Bryan Gil, Miguel Gutiérrez o Iván Martín. Pero fue insuficiente para un equipo que pierde toda la chispa en Champions, donde están prácticamente eliminados al sumar sólo tres puntos tras las primeras cinco jornadas y con un calendario de lo más difícil, con Liverpool, Milan y Arsenal en los tres últimos partidos de esta fase de liga.