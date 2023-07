Girona le declara la guerra al Barça

En toda Girona, no sólo en el club, no ha sentado nada bien el fichaje de Oriol Romeu por el Barça. Las formas con las que el club culé ha afrontado la operación y el valor final de la misma no ha gustado pese a que el deseo del jugador era el de aprovechar este tren. Tanto es así que hasta el propio alcalde de la ciudad, Lluc Salellas, ha manifestado su disconformidad y malestar por cómo se ha dado el fichaje, dejando clara su opinión en redes sociales.

«En Girona echaremos de menos a Oriol Romeu. Buena suerte para un gran jugador y gran persona», arrancaba Salellas en su perfil de Twitter, tras lo que continuaba dejando un mensaje para el club blaugrana, algo que no ha sentado nada bien a la cúpula culé: «Y al Barça, en fin, que haga, que irá haciéndose pequeño».

A Girona trobarem a faltar l’Oriol Romeu. Bona sort per un gran jugador i persona. I al Barça, en fi, que faci, que s’anirà fent petit. — Lluc Salellas i Vilar (@llsalellasvilar) July 19, 2023

Las sorprendentes manifestaciones del alcalde de Girona no han tardado en tener su réplica por parte del Barça, que ha recogido la alusión para responder y dar su versión de una operación que se ha saldado por un valor inferior a los cuatro millones de euros –más la cesión de Pablo Torre–, y que al Girona no ha sentado nada bien principalmente porque el club culé no llamó primero a la entidad, sino que trabajó la operación primero con el futbolista.

Ha sido la vicepresidenta del área institucional del club azulgrana, Elena Fort, la que ha tomado la palabra para responder a Salellas y pedirle que no interfiera entre dos clubes, más tratándose de una ente público: «Estamos bastante sorprendidos por las declaraciones del alcalde de Girona respecto a nuestro club. No entendemos mucho sus declaraciones, la verdad. Desde una institución pública no habría que buscar confrontación entre clubes y entre las ciudades más importantes de este país».

«El Barça siempre tiene la mano extendida al Girona y a la gente de Girona. Oriol es un chico que quería volver a casa y no nos gusta que la parte pública intervenga porque no queremos confrontación entre clubes», razonaba Fort, que tendía la mano hacia el alcalde para que visitara en un futuro el nuevo Camp Nou o incluso visitar la nueva casa culé esta temporada: «Creo que lo llamaremos y le invitaremos a que en un futuro venga al Camp Nou, cuando empecemos a jugar en noviembre de 2024; o la próxima temporada al Lluís Company».