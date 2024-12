Gibraltar vota a Rodri en los premios The Best tras su incidente diplomático

Gibraltar ha votado a Rodri, y también a Carvajal y Lamine Yamal, mediante su seleccionador y su capitán en los premios The Best tras su polémico incidente diplomático sucedido este verano donde la Federación gibraltareña denunció a los jugadores españoles por cantar «Gibraltar es español» en la celebración de la Eurocopa en Madrid.

La contradicción de Gibraltar con Rodri ha quedado manifestada en los premios The Best que ha celebrado la FIFA en Doha este martes. Vinicius ha sido el gran ganador y Rodri ha quedado segundo. Un premio en el que votaban capitanes y entrenadores de todas las selecciones del fútbol mundial, periodistas y aficionados.

Dos votaciones han resaltado por su poca coherencia, y es que el capitán y el seleccionador de Gibraltar han incluido a Rodri en sus votos. También a otros dos jugadores españoles como Carvajal y Lamine Yamal. El capitán, Liam Walker, ha votado a Leo Messi en primer lugar, a Lamine Yamal en segundo lugar y a Rodri en tercer lugar. Por otro lado, Julio Ribas, seleccionador de Gibraltar, ha votado a Vinicius en primer lugar, Haaland en segundo y a Dani Carvajal en tercer lugar.

Ninguno de los dos votó a Rodri, a Carvajal o a Lamine Yamal en primer lugar, eso ya hubiese sido más que extraño, pero ambos lo incluyeron en sus votaciones. De alguna manera reconocieron su gran año con la selección española, Real Madrid, Barcelona y Manchester City en estos votos.

Pero tras el incidente diplomático entre Gibraltar y España del pasado verano, estos votos extrañan a más de uno. Rememoremos. Tras ganar la selección española la Eurocopa de Alemania, la plantilla española celebró el trofeo con una marea de miles de aficionados en la Plaza de Cibeles en Madrid. Durante el éxtasis, Rodri y Morata cantaron «Gibraltar es español» y la toda la marea de aficionados les siguió.

Tras estos cánticos, la Federación de fútbol de Gibraltar denunció a los dos jugadores, porque entendía que había sido una falta de respeto, y la UEFA accedió, sancionándolos con un partido a cada uno. Tras este incidente, los aficionados gibraltareños estaban muy mosqueados con el tema y sobre todo con Rodri. Estos votos seguro que no han gustado para nada en el Peñón.

Gibraltar no olvida el cántico de Rodri

OKDIARIO estuvo el pasado mes de noviembre con varios aficionados de Gibraltar y esto opinaban sobre este tema tan peliagudo: «Cayó bastante mal ese cántico. Antes se escuchaba mucho. Ya nadie hablaba de ese tema y ahora por culpa de ellos estuvimos un par de meses escuchando esos cánticos en diferentes sitios. Cayó bastante mal aquí. Fue una broma de mal gusto».

«Yo si te digo la verdad, lo que hubiera hecho es, coger y echarlo de Inglaterra (a Rodri). Le prohibía la entrada», valoraba otro aficionado. «El tema de ‘Gibraltar español’ es algo que no cae bien aquí. Es como si yo voy a un país que está en conflicto con otro país, políticamente hablando, y le chillo que es lo contrario a lo que es. Eso no cae bien a nadie. Pero nosotros, Gibraltar, con La Línea, nos llevamos muy bien. No tenemos ningún problema con nadie. Nosotros queremos seguir siendo británicos y hay que aceptarlo como es y punto», recalcaban.

«Molestaron bastante esos cánticos. Porque creo que ha sido una falta de respeto. No solamente para Gibraltar y Reino Unido, también para nuestra ciudad vecina de La Línea y Campo de Gibraltar, que nos llevamos muy bien y lo único que ha hecho es incitar el odio. Y eso obviamente no tiene lugar ninguno en el deporte», culminaba otro aficionado gibraltareño a OKDIARIO.