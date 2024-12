La FIFA corrige a France Football por cuarto año con su ganador del The Best

Vinicius Junior ya es The Best. Este martes, la estrella del Real Madrid ha ganado por primera vez en su carrera el premio que otorga la FIFA al mejor jugador del año, que indudablemente en la temporada 2023-24 fue el brasileño. Al entregarle el galardón al ‘7’ del equipo blanco, el organismo presidido por Gianni Infantino ha corregido por cuarta vez al vencedor del Balón de Oro. La FIFA sí premia a Vinicius como no supo hacerlo la UEFA.

Si el mejor jugador de esta temporada para la revista France Football, que otorga cada año el galardón más prestigioso del mundo del fútbol, fue el español Rodri Hernández, para la FIFA, que organiza el The Best desde 2016, ha sido Vinicius. Los votantes seleccionados por la institución que gobierna las federaciones de fútbol a nivel global ha empleado mejor el criterio al considerar en su mayoría que el brasileño fue el futbolista más determinante.

Y, como decimos, esto no es la primera vez que sucede, ya que de nueve ediciones, en cuatro, el The Best ha sido distinto al Balón de Oro. Sucedió hace dos años cuando la FIFA entregó el premio a Leo Messi tras ganar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina, unos meses después de que Karim Benzema ganase el galardón dorado tras conquistar el doblete con el Real Madrid (Liga y Champions) con una amplia cuenta goleadora (44 goles y 15 asistencias).

Lo mismo pasó en 2021, cuando la FIFA reconoció por segundo año consecutivo las grandes actuaciones de Robert Lewandowski por delante de Messi en un Barcelona que apenas ganó una Copa del Rey con Ronald Koeman al frente del banquillo. Un curso antes, el The Best también fue a parar a las manos del polaco, que se quedó sin ganar el Balón de Oro al no celebrarse por la pandemia.

Vinicius gana el The Best 2024 gracias a la FIFA

Ahora, dos años después, la FIFA le vuelve a llevar la contraria a France Football, que esta temporada efectuó un escándalo mundial al no concederle el Balón de Oro a Vinicius en su primer año en conjunto con la UEFA de Aleksander Ceferin. Rodri lo merecía, pero un año antes, y el Real Madrid ni tan siquiera se presentó en la gala del pasado 28 de octubre en el Teatro de Chatelet de París.

En los cuatro primeros años del The Best, la FIFA sí se alineó más con el Balón de Oro y France Football, pero en esos casos no había color. Luka Modric merecía ambos premios en 2018, al igual que Cristiano Ronaldo en 2017 y 2016, año de la fundación de estos galardones alternativos al más prestigioso de la historia de este deporte que se otorga tradicionalmente en París cada curso.

Cabe recordar que tras la breve fusión del Balón de Oro y el The Best en un intento por unificar los dos premios que designan al mejor jugador del año, se produjeron diversos desacuerdos entre France Football y la FIFA que no trascendieron a la opinión pública que llevaron a la ruptura del acuerdo tras apenas cinco años.

Tras una primera concesión del premio a Cristiano, el galardón del máximo estamento futbolístico quiso distanciarse aún más del prestigioso premio de la revista francesa, cambiando para su segundo fallo los criterios de fechas. Entregado desde entonces en el mes de octubre, tras el parón estival que marca el fin de la temporada futbolística en la mayoría de los territorios FIFA, pretendió así designar al mejor jugador de la temporada en lugar del mejor jugador del año, criterio que siguió mostrando el Balón de Oro.​

El palo de Infantino al Balón de Oro

Al inicio de la gala, el presidente de la FIFA, le dio un palo tremendo al Balón de Oro y France Football. Estas fueron las incendiarias palabras de Infantino en su discurso: «Si se quiere saber quién es el mejor jugador del mundo, debería ser por la FIFA. Porque todos votan, es transparente, es objetivo, es inclusivo».