El fútbol se rinde a Vinicius en la gala del The Best

La FIFA celebrará este martes 17 de diciembre, en la previa de la final de la Copa Intercontinental, la entrega de los premios The Best en Doha, donde el mayor distintivo en el apartado masculino se lo llevará, si no hay sorpresas inesperadas, Vincius Junior. Cuando los que votan son los jugadores, los entrenadores y los aficionados no suele haber debate. El brasileño, clave en la conquista de la Decimoquinta y de la Liga número 36 del Real Madrid la temporada pasada, apunta a ser reconocido como el mejor futbolista del año por el máximo organismo futbolístico.

La temporada pasada de Vinicius en números se resumen en 24 goles y 11 asistencias en los 39 partidos que disputó con el Real Madrid en todas las competiciones. Unos datos espectaculares que se acrecentaron al ver como lideró a los blancos en la Liga, pero, especialmente, en la Champions, donde fue absolutamente un líder y uno de los grandes culpables de que los hombres de Carlo Ancelotti levantaran el pasado 1 de junio en Wembley la Decimoquinta. Tampoco se debe olvidar la Supercopa de España, en la que hizo tres goles contra el Barcelona en la gran final.

Especialmente impresionante fue la eliminatoria de semifinales contra el Bayern. El brasileño hizo dos goles en la ida, pero sobre todo dio un recital en el partido de vuelta, donde hizo saltar por los aires a la zaga alemana. Joselu marcó los tantos, pero Vini fue el mejor jugador de un partido que, en principio, le iba a consagrar como el mejor jugador del planeta. «Lo que ha aportado en esta semifinal lo pueden hacer muy pocos jugadores. Queda por jugar una final y será protagonista. Lo que ha sido capaz de hacer en la ida y en la vuelta no es algo que se pueda ver muchas veces», aseguró Ancelotti en la rueda de prensa posterior al encuentro.

No contento con eso, Vinicius también fue muy importante en la final de la Champions. El brasileño convirtió el segundo gol de los blancos en la victoria por 2-0 de los de Carlo Ancelottti ante el Borussia Dortmund. Esa noche, Vini ganó su segunda Champions y, como hizo en la primera, en la disputada en París en 2022 contra el Liverpool, también vio portería. En aquella ocasión hizo la diana que dio el título y en esta cerró la final y encargó la Decimoquinta.

Esta temporada, Vinicius sigue teniendo datos impresionantes. El brasileño suma 13 goles y ha repartido nueve asistencias en los 20 duelos que ha disputado hasta el momento. Además ya ha ganado la Supercopa de Europa y el miércoles puede levantar la Copa Intercontinental. Especialmente determinante fue en la ‘final’ de Bérgamo, donde estando a medio gas al salir recientemente de una lesión, jugó 90 minutos, marcó un gol y dio una asistencia a Bellingham en otro.

De ‘meme’ a leyenda

La historia de este trofeo The Best también es especial porque pocas veces un jugador a sus 24 años y tras progresar temporada tras temporada ha recibido tantísimas críticas y desplantes tanto de periodista, como de aficionados e, incluso, de compañeros. Muchos quisieron ver en ese joven que aterrizó con 18 años en el Santiago Bernabéu para echarse al Real Madrid a sus espaldas en su segundo año como jugador del equipo blanco un meme del que reírse constantemente.

En un día como hoy no se deben cobrar facturas, pero no está de más recordar que a Vinicius le mordieron la cabeza siendo jugador del Castilla en un derbi contra el Atlético de Madrid B. Luego, con el Real Madrid, ha tenido que soportar de todo, desde vaciles injustificados de compañeros como Eric García, Raíllo, Iván Alejo o Maffeo, entre otros, hasta gritos racistas en diferentes estadios, destacando por encima de todo Valencia y Metropolitano. Y tampoco se pueden olvidar las múltiples campañas que ha tenido que aguantar. Ahora, este patito feo, que recibió su último desplante en París en la última gala del Balón de Oro, recibirá el reconocimiento del fútbol mundial.

Ancelotti opta a mejor entrenador

Además, en la categoría de The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino el gran favorito es Carlo Ancelotti, que compite por este galardón con Xabi Alonso, Scaloni, Luis de la Fuente y Pep Guardiola. Además, Lunin opta al premio como mejor portero del año, mientras que junto a Vinicius, en el premio a mejor jugador del año, también se encuentran los madridistas Carvajal, Bellingham, Valverde, Mbappé y el ya retirado Toni Kroos.

¿Quién vota en el The Best?

Los ganadores de los premios The Best al Jugador de la FIFA, The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Guardameta de la FIFA y The Best a la Guardameta de la FIFA los elige un jurado internacional compuesto por todos los seleccionadores actuales masculinos y femeninos (uno por equipo), los capitanes actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas (uno por equipo), un periodista especializado de cada territorio representado por una selección nacional y aficionados de todo el mundo a través de la web de la FIFA.