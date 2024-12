Tebas defiende ahora a Vinicius tras denunciarle por los gestos en Vallecas: «Se calienta y nada más»

Javier Tebas defiende a Vinicius el mismo día en el que le denuncia. El presidente de la Liga explica ahora que Vinicius respondió con los gestos de mandar a Segunda al Rayo Vallecano porque fue «provocado». Y, la explicación, según Tebas, es que el jugador del Real Madrid «se calienta y nada más».

«Los cánticos no fueron racistas, fueron gritos de ‘tonto, tonto’ y una reacción, la salida de Vinicius, que pienso personalmente que puede haber una provocación con esos insultos y el jugador, como todos los jugadores, se calienta y nada más», comentó Javier Tebas desde la sede de la Federación Española de Fútbol. Tebas fue allí -a Las Rozas- a arropar al nuevo presidente de la RFEF, Rafael Louzán, elegido este lunes por la Asamblea.

Tebas se refería a lo ocurrido el pasado sábado en el estadio de Vallecas, cuando los aficionados del Rayo lanzaron cánticos de «balón de playa» a Vinicius durante el encuentro de Liga. Al final del duelo, cuando ya iba en dirección a los vestuarios del campo (situados en un fondo), el futbolista brasileño del Real Madrid hizo un gesto de Segunda, como mandando a Segunda al Rayo Vallecano.

Ambas cosas, los cánticos de los aficionados y el gesto de Vinicius, serán denunciados por la Liga, que considera que no son de recibo. Y sobre eso se refirió Tebas desde Las Rozas: «Como todos los jugadores, se calienta y nada más». Sobre posibles sanciones, el presidente de la Liga fue más cauto, toda vez que ahí el organismo que preside no tiene competencias. «Eso corresponde al Órgano de Integridad. Nosotros tenemos capacidad de denunciar, pero nada más».

«Yo no creo que sean ni los gritos racistas ni exagerado lo que hizo Vinicius. Que no estuvo bien, desde luego, que no estuvo bien lo de la grada, tampoco», continuó Javier Tebas, que celebró la elección de Rafael Louzán como nuevo presidente de la RFEF: «Era lo que deseaba personalmente. Esperemos que mantenga lo que hemos vivido durante este último año. Nos va a llevar a otro tipo de Federación que hemos tenido todos estos años».

Por su parte, y sin relación con este asunto de Vinicius, Javier Tebas volvió otra vez a defender la idea de llevar un partido de su Liga fuera de España. «No es que lo retomemos, nosotros siempre lo tenemos presente y esta vez no ha podido ser por problemas burocráticos en la Federación, porque no había presidente y había una Comisión Gestora. Esperemos que la próxima temporada lo podamos hacer», dijo Tebas.