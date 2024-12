Sale a la luz el vídeo en el que Martínez Munuera reconoce a Vinicius que era penalti en Vallecas

El empate del Real Madrid en Vallecas el pasado sábado (3-3) tuvo una jugada muy polémica que ha encendido al equipo blanco. En la segunda parte, Mumin, central del Rayo Vallecano, cometió un claro penalti a Vinicius, sin que Martínez Munuera pitara nada y tampoco en el VAR le avisaran. La jugada fue determinante para que el conjunto de Ancelotti se dejara dos puntos en Vallecas, pero ahora ha salido a la luz lo que el árbitro le dijo al jugador del Real Madrid tras ese penalti no pitado.

Y las explicaciones son iguales de escandalosas que no haber pitado ese penalti. «Escúchame, escúchame… Puede ser que me haya equivocado. Vale, si me he equivocado. Espera, si me equivoco… No vengas así, no vengas así…», le dijo Martínez Munuera a Vinicius cuando el brasileño fue a pedir explicaciones al colegiado por ese penalti no pitado.

Es decir, el árbitro Martínez Munuera, con un historial ya de decisiones contra el Real Madrid, reconoció al jugador que sufrió el penalti que se había «equivocado» al no pitar penalti, pero lejos de señalar esa pena máxima, o de ser corregido por el VAR (para eso está la tecnología), dejó seguir el juego sin pitar ese penalti.

Las imágenes, captadas por DAZN, ponen de manifiesto la indignación del Real Madrid. En el club blanco hay mucho cabreo por encontrarse otra vez con un árbitro que resta con sus decisiones las opciones de victoria y que en este caso en Vallecas, además de este penalti cometido sobre Vinicius, tampoco pitó un empujón sobre Arda Güler.

🗣️ “Escúchame, escúchame… Puede ser que me haya equivocado” La conversación entre Martínez Munuera y Vini Jr tras la acción en la que el brasileño pidió penalti de Mumin#ElPost pic.twitter.com/aTsrjYEM2Y — DAZN España (@DAZN_ES) December 15, 2024

«Un arbitraje nefasto una vez más, que ha dejado de pitar dos penaltis clarísimos. El primero, un empujón a Güler que no se ha pitado y, el segundo, una patada de Mumin a Vinícius que tampoco se ha señalado. Antes de esa jugada, Vinicius se iba en una contra galopando y le han agarrado. Ahí se ha revuelto Vinícius y le ha pedido al árbitro que le sacase una tarjeta amarilla», explicaron desde Real Madrid TV, cargando duramente contra Martínez Munuera.

«¿Adivináis a quién le ha sacado tarjeta Martínez Munuera? A Vinicius, que se pierde el partido contra el Sevilla por acumulación de tarjetas. Esto nos cansa, nos suena de muchas veces. Esto huele a quemado. Pierdes dos puntos en un campo realmente difícil», continuaron desde la televisión oficial del Real Madrid.

Indignación con Martínez Munuera

La actuación de Juan Martínez Munuera en el Rayo-Real Madrid indignó al conjunto blanco. El colegiado fue protagonista del encuentro por sus decisiones, algo que encendió al equipo de Ancelotti, al entender que había condicionado el resultado. El club estaba ya en alerta antes del encuentro, debido al amplio historial del árbitro contra el conjunto madridista. Y es que Martínez Munuera es un sospechoso habitual en los partidos del Real Madrid. Y en Vallecas se confirmó.

El colegiado pasó por alto dos penaltis a favor del Real Madrid, uno sobre Güler en la primera parte y otro más claro aún sobre Vinicius en la segunda. Además, la cantidad de faltas que sufrieron los madridistas y dejó sin sancionar, incluyendo una en la última jugada del partido, cuando Bellingham se iba en dirección a la portería y pitó el final, terminaron por indignar a los blancos.

Aunque el historial de Martínez Munuera con el Real Madrid viene de lejos. Cabe recordar que la pasada temporada, el club denunció al colegiado alicantino, en un partido que terminaron ganando en El Sadar, pero en el que consideraron que hubo una «redacción negligente del acta arbitral», al omitir los insultos constantes por parte de la afición de Osasuna contra Vinicius. Además, el brasileño terminó siendo amonestado por sus insistentes protestas ante esos cánticos.