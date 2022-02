Georgina Rodríguez sigue en el foco. El documental que ha protagonizado en Netflix está siendo un éxito, pero también muchos están aprovechando para criticar y atacar duramente a la influencer, que lejos de achantarse se defiende. Embarazada de mellizos, la mujer de Cristiano Ronaldo sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales y también concede alguna que otra entrevista.

De hecho, Georgina protagoniza la última portada de la revista Forbes, donde habla de todo tipo de temas: «Soy muy consciente de la influencia que tienen las redes y por eso siempre intento actuar con valores positivos y con respeto a los demás. No me asusta la responsabilidad. Está claro que a unos puedes gustarles más o menos, pero siempre actúo desde la razón y el corazón».

«¿El documental? Me pareció un reto profesional apasionante. Y tratándose de una plataforma líder internacional y a la vanguardia de las nuevas tendencias, fue una decisión muy fácil y un honor formar parte de algo tan especial. No me asustó nada. Desde el principio supe lo que quería mostrar, tuve las cosas muy claras y me impliqué por completo», explica Georgina Rodríguez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Forbes España (@forbes_es)

La influencer sabe perfectamente que desde que se estrenó Soy Georgina las redes se han visto inundadas de memes y parodias, pero la realidad es que está siendo un auténtico éxito a nivel mundial: «Entiendo que mi documental no le guste a todo el mundo… a mí tampoco me gusta todo el mundo. Es cierto que me ha ido bien en los últimos años, pero también he trabajado mucho, he sabido enfocar mi tiempo y mis redes sociales. A veces me llaman ‘mujer de’ de manera despectiva, pero a mí no me hace daño».

Y va más allá: «Estoy encantada de ser la mujer de Cristiano Ronaldo, estoy completamente enamorada de él y por ello me siento afortunada. Soy consciente de que ser su mujer me ofrece muchas oportunidades, pero lo que tengo en el banco lo he trabajado yo, lo he construido yo. Estoy orgullosa de mi trabajo y de cómo he gestionado mi carrera, encontrando el equilibrio entre mi dedicación profesional, personal y familiar».

«En cuanto a lo económico, me van a disculpar, pero de cuántos millones hay en mi cuenta bancaria prefiero no hablar. En el mundo capitalista en el que vivimos es una herramienta útil, yo siempre lo he valorado y sé lo que cuesta ganarlo. Sigo siendo igual de ahorradora ahora que cuando tenía mucho menos. Cuando me ofrecen un proyecto que no se identifica conmigo o no está sujeto a los valores con los que yo convivo, es razón más que suficiente para declinar la propuesta. Ser rico no es sólo tener dinero ni acumular millones en un banco. Hay gente que tiene mucho en el banco y muy poco en su vida. Lo que más me llena en todos los sentidos es el amor de mis hijos y de mi marido, y la mayor parte de las cosas que compartimos que no son materiales. Eso es lo mejor que tenemos y lo cuidamos día a día. El amor es nuestra mayor riqueza», concluye.