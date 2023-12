Gaspart se pasa de frenada con los éxitos del Barcelona: «Ganaremos la Liga, Copa y Champions»

Joan Gaspart hizo balance del 2023 del Barcelona donde ganó la Liga y la Supercopa de España y pidió sus deseos de cara al nuevo año. Incluso el ex presidente del conjunto azulgrana se pasó ligeramente de frenada y barruntó el Triplete de los de Xavi Hernández: «Ganaremos la Liga, la Copa y la Champions».

En primer lugar, Gaspart habló de la sentencia de la Superliga, donde se mostró taxativamente a favor de ella: «David ha podido con Goliath. Ha sido una lucha desigual. Económicamente hablando el club saldrá beneficiado. Hemos conseguido que la Superliga sea legal y, ahora, se podrá negociar con la UEFA, aunque no se tiene que ir a la guerra. Sería un error. Debemos priorizar las mejoras económicas. Felicito a nuestro presidente, Joan Laporta, que ha luchado y estaba prácticamente solo en este aventura».

Eso sí, Gaspart quiso dejar claro que «no vamos de la mano de Florentino Pérez, vamos de la mano de una filosofía. Tenemos muchos enemigos, entre ellos Javier Tebas, porque no le gusta la Superliga. Los que no quieren lo mejor para el Barça están en contra de este proyecto».

El ex presidente del Barcelona pasó por El 10 del Barça y repasó la temporada pasada: «Volvimos a ganar la Liga, ganamos también todos los campeonatos nacionales. Además, estamos haciendo uno de los mejores estadios del mundo». Sobre el inicio de esta: «No la hemos empezado como queríamos. Estamos en la cuarta plaza de la Liga, pero no a 7 puntos de Madrid y Girona sino a 4 porque ganaremos en el Bernabéu y en Montilivi».

Por otro lado, Gaspart reconocer ser de Xavi y confiar en él de cara a lo que viene en este inicio de 2024: «Soy pro Xavi, es nuestro entrenador y debe continuar siéndolo. Vamos a luchar por todos los títulos, seguro. Y si me equivoco, lo reconoceré, pero es lo que pienso y deseo».

Deseos de Gaspart para 2024

Sobre los deseos del ex presidente del Barcelona, este confía en la consolidación de los éxitos deportivos del equipo y que puedan ser «campeones de Liga, de Copa y de Champions. Y también lo seremos del Gamper. Es mi deseo. Pero tenemos un problema: no podemos fallar. Tenemos que ganarlo todo. Xavi encontrará el sistema para volver a ganar. No hemos hecho buenos partidos en este final de 2023, pero esto acabará y empezaremos a arrasar».

Del fútbol femenino también tuvo palabras y tampoco quiso olvidar a una sección que está siendo histórica y que ha logrado grandes éxitos para el conjunto azulgrana: «Hemos hecho que el fútbol femenino interese, tenemos las mejores jugadoras de Europa… Tendrían que agradecernos todo lo que hemos hecho. Las chicas todavía nos tienen que dar muchas alegrías. Somos los ‘culpables’ de que el fútbol femenino esté dónde esté».

Por último, sobre Mbappé, Gaspart comentó que «creo que el Real Madrid ya lo ha fichado. Ha hecho una operación parecida a la de Figo. Tengo la sensación que lo tiene ligado, ojalá me equivoque, pero creo que es así. Es un gran jugador».