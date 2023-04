Gaspart se ofrece para traer de vuelta a Messi al Barcelona

El artífice de los fichajes de Diego Armando Maradona y Leo Messi por el Barcelona, Joan Gaspart, comparó a las leyendas argentinas mientras se mojaba sobre la posible vuelta de ‘La Pulga’ a la Ciudad Condal. El ex presidente habló sobre el retorno del argentino y echó aún más leña al fuego afirmando que, si volviera al Barça, «sería como que Maradona resucitara y volviera a jugar en el Barcelona con 25 años».

El futbolista acaba contrato con su actual club, el PSG, el próximo 30 de junio y su continuidad no está para nada clara, algo que no ha pasado desapercibido para el catalán. «Me hubiera gustado que Messi nunca se fuera del Barcelona y no tratar de que vuelva ahora», dijo un Gaspart insatisfecho por la marcha forzosa del argentino en el verano de 2021. El antiguo presidente culé añadió que «la voluntad es de Leo, no del Barcelona».

«Personalmente me apasionaría que Messi regrese al Barcelona. Me gustaría que fichara de por vida con el Barcelona, como embajador. Es secundario que juegue o no juegue, pero para mí es mas importante la parte humana y como persona. Que vuelva en calidad de lo que quiera», prosiguió. Además, Gaspart dijo claramente que «merece terminar su carrera como futbolista en el Barcelona» porque «a Leo le quedan varios años de fútbol».

«Laporta estaría loco por conseguir que Messi vuelva al Barcelona. Yo sé que él sueña con que Leo vuelva al Barcelona. «Supongamos que no existiera ningún acercamiento más allá del deseo de Laporta para que Messi pueda volver al Barcelona. Si me llama Leo y me pide que quiere hablar conmigo, me cojo un avión y me voy para París. Estoy seguro de que si me reúno con Leo y su padre, haría lo imposible para conseguirlo», sentenció en una entrevista concedida a Súper Deportivo Radio.

Él mismo se ofreció para traerlo

Por último, no contento con expresar su deseo, Gaspart se ofreció personalmente para ayudar al Barcelona en el retorno del argentino: «Con tal de ver a Messi de nuevo en el Barcelona, me ofrezco para buscar la fórmula para que regrese. Yo haría lo imposible para que pueda volver. Si Leo me pidiera que buscara la fórmula para regresar al Barca, yo le aseguro que me tiraría de cabeza a buscar la solución. Me sentiría el hombre más feliz del mundo por haberlo conseguido. Solo hay una persona que fichó a Leo Messi y esa persona fui yo. Me siento muy cerca de él, porque desde pequeño lo disfruté mucho», concluyó.