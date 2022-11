Gary Neville ha sido tajante con qué debe hacer el Manchester United con Cristiano Ronaldo. El ex jugador del conjunto inglés, que también fue compañero del portugués en los inicios de este en Old Trafford, ha afirmado que «hay que despedirle». De hecho, afirma que la intención del astro de los red devils con sus declaraciones no es otra que la de marcharse del equipo tras el Mundial: «No hubiera hecho esta entrevista si quisiera volver al equipo».

Cristiano se mostró muy crítico con la estructura del club, así como con las decisiones tomadas por la directiva tras la marcha de Alex Ferguson. Además, afirmó no respetar a su entrenador, Erik ten Hag, generando un conflicto interno en el vestuario cuya solución no será nada fácil.

«Sabía que provocaría ciertos titulares y que sería el fin de su carrera en el Manchester United», ha señalado Neville sobre las palabras de Cristiano Ronaldo. Además, ha solicitado al club que ponga fin a su contrato de forma inminente: «Me pregunto qué hace el United, porque la realidad de esto es que saben que tienen que terminar su contrato o están abriendo un precedente muy peligroso para que cualquier jugador pueda criticarles en el futuro».

La relación entre Cristiano y Neville se ha visto afectada por las críticas de este último, que colabora en las retransmisiones de los partidos de la Premier League en la televisión inglesa. En este caso, aunque asegura estar de acuerdo con varios de los puntos en los que ha incidido el portugués, considera sus palabras como inadmisibles.

«Coincido con algunas de las cosas que Cristiano ha dicho, y seguro que muchos aficionados del Manchester United también están de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Cristiano, pero la realidad es que eres un empleado en un trabajo y si un empleado dice esas cosas hay que despedirle», ha finalizado el ex jugador del United.