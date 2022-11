Rooney atiza a Cristiano: «Las cosas que ha hecho no son aceptables»

Una leyenda del Manchester United como Wayne Rooney, actual entrenador del DC United en la MLS, ha criticado con dureza a otra leyenda de los ‘red devils’ como es Cristiano Ronaldo, tras no estar cuajando una buena temporada en el equipo británico. La segunda etapa del portugués con el United no está siendo positiva y las críticas le llegan por todos los frentes.

«No, no lo creo», afirmaba Wayne Rooney en una entrevista tras ser preguntado acerca de si el conjunto británico daba un mejor rendimiento en el terreno de juego con el portugués sobre el césped. Un ataque directo y rápido al portugués, en otra crítica del ex delantero inglés, ya que no es la primera vez que lo critica con dureza en público.

«Pero creo que las cosas que ha hecho desde el principio de la temporada no son aceptables para el Manchester United. He visto a Roy Keane defendiéndolo. Roy no lo aceptaría. Roy no lo aceptaría en absoluto», afirmaba Rooney en una entrevista a talkSPORT contra su excompañero.