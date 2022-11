Cristiano Ronaldo no estará en el amistoso que enfrentará este jueves a Portugal frente a Nigeria, en la que será la última cita del combinado luso antes del Mundial. El jugador del Manchester United, que ha desatado en los últimos días un conflicto con el club tras sus polémicas declaraciones, sufre una gastritis que le impedirá vestirse de corto en el encuentro de preparación que jugarán los lusos en Lisboa antes de viajar a Qatar.

La estrella portuguesa no se ejercitó con el resto de sus compañeros en la sesión previa al amistoso que les medirá a Nigeria. Tras el entrenamiento, el seleccionador Fernando Santos confirmó su ausencia, revelando que esta era debida a una gastritis y que no se trataba de una excusa después de lo sucedido esta semana con la entrevista en la que no deja en buen lugar a su actual equipo.

«Tiene una gastritis, no va a estar para el partido. Es una cosa que no ayuda mucho, deja muy tocados a los jugadores. Se quedan muy débiles porque pierden mucho líquido. No se ha entrenado por eso, esta reposando y recuperándose en la habitación», señaló el seleccionador portugués sobre el estado de Cristiano.

Santos también se pronunció sobre las declaraciones de su futbolista en los últimos días, que han generado un incendio en Old Trafford. Pese a la tensión palpable entre el astro y su compañero Bruno Fernandes, el entrenador de la selección lusa ha dejado claro que el impacto de la entrevista es nula en el vestuario que dirige, donde «nadie» ha hablado sobre ello.

Además, ha salido en defensa del atacante, pidiendo «respeto» para el ex del Real Madrid: «Es una cuestión que no tiene nada que ver con nosotros ni con la selección nacional. El jugador, el hombre, decidió dar una entrevista como muchos otros han hecho. Son cosas personales y no transbordan a lo que es la selección nacional».

Por último, Santos ha dejado claro que lo único que interesa en la concentración es la «Operación Qatar». Tras el encuentro ante Nigeria, Portugal pondrá rumbo a Doha, donde debutará el próximo jueves 24 ante Ghana. Además, en fase de grupos se medirán también a Uruguay y Corea del Sur. Para el estreno en el Mundial 2022 ante el cuadro africano, la presencia de Cristiano no corre peligro, en principio, aunque todo dependerá del grado de afectación de la gastritis y de su posterior recuperación.