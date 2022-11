Cristiano Ronaldo prometió hablar para aclarar todo en las últimas horas del pasado mercado de fichajes y días antes del comienzo del Mundial, el portugués ha roto su silencio en una entrevista en la que probablemente haya firmado su sentencia en el Manchester United.

Traicionado

«Me siento traicionado porque me han convertido en la oveja negra».

La pérdida de su hijo

«Nunca esperé ver eso. El Manchester United no mostró empatía en absoluto y no me apoyó durante este momento difícil».

Ten Hag

«No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto».

Contra el club

«No he visto evolución en el club desde que se fue Sir (Ferguson), la progresión ha sido cero. No ha cambiado nada, la piscina, el jacuzzi… hasta el gimnasio. Tecnológicamente, en la cocina, hasta los ‘chefs’, que son gente que me gusta mucho y aprecio. Se detuvieron en el tiempo y eso me sorprende. Me sorprendió porque esperaba ver cosas diferentes, como dije, en cuanto a infraestructura, tecnología…pero lamentablemente sigo viendo cosas que ya vi cuando tenía 23, 24 años».

Rangnick

«Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Ni siquiera había oído hablar de él».

Rooney

«No sé por qué me critica tanto. Probablemente porque terminó su carrera y sigo jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es verdad».

Afición

«Son lo más importante del fútbol, juegas para ellos. Siempre están de mi lado. Para mí son todo. Por eso doy esta entrevista, porque es el momento adecuado para decir lo que pienso».