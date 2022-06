Garbiñe Muguruza no levanta cabeza y cae en la primera ronda de Wimbledon

Garbiñe Muguruza sigue de capa caída. La tenista española se ha despedido de Wimbledon en la primera ronda después de caer en dos sets (6-4 y 6-0) ante la belga Greet Minnen, en un partido que se tuvo que disputar en dos días después de que se suspendiera por falta de luz. La reanudación fue un visto y no visto, Garbiñe apenas duró 19 minutos en la pista y se marchó con un rosco en el casillero.

El partido completo apenas duró una hora y dos minutos. Minnen acabó con la pupila de Conchita Martínez en la reanudación por la vía rápida. Es la primera vez en toda su carrera que pierde en primera ronda de Wimbledon y Roland Garros en el mismo año. En Australia tampoco le fue mucho mejor puesto que cayó eliminada en segunda ronda.

Esta Garbiñe Muguruza no se parece en nada a la del año pasado donde acabó a lo grande tras coronarse como maestra en las WTA Finals, lo que le permitió colocarse en el top 3 del ranking WTA de nuevo. Parecía que la española volvía a resurgir pero esta temporada está siendo un completo desastre, de las peores de su carrera deportiva.

La campeona de 2017 no arrancó bien el partido, comenzó cediendo su saque y con 3-0 abajo en la primera manga. Con el paso del tiempo se metió en el partido y logró el break en el noveno juego para poner el 5-4 y saque para empatar, después de haber salvado el servicio de su rival para cerrar la primera manga. Desaprovechó dos bolas para el 5-5 y Minnen, a la segunda que tuvo, le puso el lazo al primer set.

Acto seguido se suspendió el partido por falta de luz, pero ni siquiera el parón ha resucitado a una Muguruza que entró todavía peor al partido en esta ocasión. La campeona de Wimbledon 2017 no terminaba de encontrarse sobre la pista y encima a Minnen le entraba todo. La cara de la ex número uno del mundo era un poema, no encuentra soluciones en una temporada para el olvido y como consecuencia le cayó un rosco por parte de la número 88 del ranking WTA.

Este resultado aviva todavía más el mal momento por el que atraviesa Garbiñe cuyo mejor resultado ha sido unos cuartos de final en Sidney y Doha, siendo el primero de categoría 500 y el segundo 1000. Es la tercera vez que la pupila de Conchita Martínez pierde en la primera ronda del Grand Slam británico. Partido para olvidar. Toca resetear y volver a empezar.