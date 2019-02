El 14 de febrero es una fecha muy señalada para las parejas, el día de los enamorados. Para celebrar este bonito día, desde OKDIARIO nos hemos animado a hacer el alineación ideal de San Valentín

El 14 de febrero es una fecha muy señalada para las parejas, el día de los enamorados. Para celebrar este bonito día, desde OKDIARIO nos hemos animado a hacer el alineación ideal de San Valentín. En el mismo aparecen los míticos Guillermo Amor, Nico Pareja o Sergio Ramos, tres clásicos que nunca fallan en este once.

En portería está Claudio Flores, guardameta uruguayo que ha pasado por diferentes equipos de Uruguay y Argentina como Peñarol o Lanús y actualmente, a sus 42 años sigue jugando en un club de su país. En defensa contamos con Keanu Cupido, Nico Pareja, Sergio Ramos y Jorge Casado. El dios del amor aparece en este once para lanzar sus flechas y enamorar a todo el que pase.

Keanu Cupido, jugador del Cape Town sudafricano, ocupa uno de los laterales con Nico Pareja y Sergio Ramos como pareja de centrales y Jorge Casado –ex canterano del Real Madrid, actualmente en Grecia– cubre el otro flanco de la zaga. Por delante cuentan con cuatro centrocampistas que desprenden mucho amor y cariño.

Joel Amoroso, que pertenece a la plantilla de San Luis de Quillota​ de la Primera B de Chile, Guillermo Amor, ex jugador del Barcelona y actualmente responsable de relaciones institucionales y deportivas del club azulgrana, el futbolista tunecino Mohamed Ben Amor y Carlos Cariño, ex jugador mexicano componen el centro del campo este once ideal de San Valentín. En la punta de ataque, como encargados de finalizar la jugada y marcar el gol aparecen Bernardo Romeo y el mítico Vagner Love.