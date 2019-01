Marc Crosas, de futbolista mediocre a independentista que busca bronca en Twitter

El ex futbolista Marc Crosas, que ha pasado sin pena ni gloria por todos los equipos en los que ha estado, ahora se dedica a ser periodista en Miami, desde donde se gasta su tiempo a ensalzar la independencia de Cataluña y a buscar bronca a través de las redes sociales.

Comenzando por su cuenta de Twitter, Marc Crosas se define como mexicano y catalán, olvidándose de que su país de nacimiento es España, y poniendo un emoticono de un lazo amarillo en señal de apoyo a los golpistas catalanes. A su país natal lo ha criticado en alguna ocasión, aunque luego no tiene reparos a la hora de presumir al fotografiarse con David Villa y recordar que es el máximo goleador de la historia de la Selección.

La última de este ex futbolista llegó con el polémico choque entre Valencia y Getafe en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. El cuadro che le daba la vuelta al marcador en un partido que terminó con una tangana bochornosa y no tardó en poner un tuit que recibiría varios zascas de futbolistas como Iván Alejo, Jorge Molina o Dani Pacheco.

Precisamente. Me llama la atención de un profesional y jugador ejemplar como tú. No me gusta escuchar declaraciones así. No creo en las tendencias arbitrales. Comprendo la frustración, pero no es el ejemplo.

— Marc Crosas 🎗️ (@marccrosas) January 30, 2019