Karanka dimite como entrenador del Nottingham Forest

Aitor Karanka ya no es entrenador del Nottingham Forest. El club inglés ha anunciado a través de las redes sociales en la mañana de este viernes que el entrenador ha dimitido como técnico del histórico club británico al que deja séptimo clasificado en Championship, cerca de los puestos de ascenso a la Premier League.

“Aitor Karanka solicitó ser liberado de su contrato como entrenador del equipo. El club accedió a esta solicitud y se han acordado los términos de su salida. Ambas partes se desean muchos éxitos en el futuro”. Con estas palabras el Nottingham Forest ha anunciado a través de un comunicado una dimisión que estaba cantada después de las últimas discrepancias de Karanka con el club.

Club statement.

Aitor Karanka has asked to be released from his contract as the manager of Nottingham Forest Football Club.#NFFC https://t.co/nZgRUmne2i

— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 11, 2019