La Federación Inglesa deja sin sanción a Pep Guardiola pero le advierte por mal comportamiento

La Federación de Fútbol de Inglaterra (FA) ha advertido a Pep Guardiola por su mal comportamiento durante el partido entre el Manchester City y el Liverpool, correspondiente a la jornada 21 de la Premier League. El técnico citizen gritó al cuarto árbitro y lanzó su bufanda al césped. De recibir más avisos, podría enfrentarse a una sanción.

Durante el encuentro, Pep Guardiola lanzó su bufanda al césped y gritó al cuarto árbitro, el colegiado Martin Atkinson, hechos por los que podría enfrentarse a una sanción si se dan más situaciones como ésta a lo largo del campeonato. Éste es el primer aviso que le ha dado la Federación de Fútbol de Inglaterra (Football Association), pero en el caso de llegar a cuatro, Guardiola podría ser sancionado y apartado del banquillo durante algún encuentro.

“Pep is going absolutely crazy down here!” 🤬

Should Guardiola be reprimanded for his touchline antics?

Pep Guardiola has touchline tantrum in win over @LFC: https://t.co/2rxHQh3yDk pic.twitter.com/66DEFHaZFb

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 4 de enero de 2019