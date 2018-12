José Mourinho ha sido despedido del Manchester United, pero no se irá con las manos vacías. Ni mucho menos. El técnico luso percibirá una indemnización en concepto de despido de 26 millones de euros. No es la primera vez que ‘The Special One’ se lleva un buen finiquito. En sus dos destituciones anteriores en el Chelsea (2007 y 2015) Mou se llevó sendas indemnizaciones de 25 y 11 kilos.

La etapa de José Mourinho en el Manchester United ha terminado de manera brusca y anticipada, aunque se veía venir. El técnico portugués no ha sobrevivido a la maldición de su tercera temporada, como ya le había ocurrido en clubes anteriores, y tras varios meses de especulaciones el United ha anunciado este martes que Mou no continuará en el cargo como entrenador de los red devils.

El adiós de José Mourinho al banquillo de Old Trafford supondrá una jugosa indemnización para el técnico de Setúbal. Según las informaciones aparecidas en las últimas semanas en distintos medios ingleses, el finiquito de Mourinho ascendería a 26 millones de euros, aunque no cobraría lo que tiene firmado en temporadas posteriores para estar libre para entrenar a algún otro club.

El propio Mourinho daba a entender el pasado mes de septiembre en declaraciones al diario italiano La Reppublica que contaba con un superblindaje que, llegado el caso, dificultaría (aunque no impediría) su despido del United: “Dicen que estoy en peligro, pero yo no lo creo. ¿Tienes idea de cuánto dinero tendrían que pagarme si me despiden?“, decía el preparador.

Mourinho ya cobró dos suculentas indemnizaciones de su salidas del Chelsea. En 2007 se llevó un finiquito de 25,7 millones de euros, mientras que en 2015 (fue destituido hace hoy tres meses y un día) la indemnización fue de 11,4 millones.