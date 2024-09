De la Fuente: «Fabián es uno de los mejores del mundo y no me sorprende su rendimiento»

Luis de la Fuente compareció en rueda de prensa tras una victoria capital de España en Suiza en un partido en el que se puso todo en contra menos el marcador. Ni la lluvia ni la tempranera roja a Robin Le Normand impidieron un triunfo épico de la selección española en un estadio de Ginebra que parecía más un patatal que un lugar donde jugar un partido de fútbol. El seleccionador no puso excusas y alabó a todos sus jugadores, con los que ha formado un auténtico equipo.

«Sabes que si algo me gusta es el sentimiento de orgullo que he sentido siempre por este equipo. Cuando suceden estas circunstancias, uno se siente más orgulloso por poner en valor y dar más visibilidad a un grupo de jugadores que es un equipo, no es una selección. Venimos creciendo como equipo hace ya tiempo. Con 10 hemos sabido interpretar el juego de manera magistral, no sólo en el fútbol, sino en actitudes que necesitas como compromiso, generosidad… Orgullo de este equipo, cada día veo que seguimos creciendo», comenzó.

«Reitero lo que he comentado: orgullo, emoción y sentimiento de que estamos haciendo algo importante por un país. La gente se siente identificada con este grupo de jugadores. Esto es importante para la sociedad: trabajar unidos son valores que están en alza y en el deporte todavía más. Se crece desde la humildad y el sacrificio. Estos jugadores no dejan de sorprenderme», alabó sobre su selección.

«Estábamos realizando un partido muy completo, pero hemos interpretado que para tener estas opciones pasaba por hacer otro tipo de cambio. Hemos tenido un control absoluto en los primeros 25 minutos y luego con 10 hemos hecho el partido perfecto. Hemos defendido muy bien, un gran portero que ha intervenido de manera fantástica. Tenemos jugadores muy veloces, no sólo Lamine y Nico, sino también Yéremy, Ferran…», añadió De la Fuente.

De la Fuente y su equipo

«Me alegro por todos los jugadores. Hoy especialmente por Joselu, es un ejemplo en todo momento. Hoy ha realizado su mejor partido desde que está con nosotros. Ha hecho lo que le hemos pedido. Siempre le he demostrado mi admiración por su talento y su capacidad futbolística. Si un jugador tiene actitud y se entrena, da igual la Liga en la que juegue. Sabemos que este jugador no falla nunca», comentó sobre el autor del primer gol, Joselu Mato.

«Este equipo va sobrado de autoestima dentro de la humildad. Lo que está haciendo es algo para enmarcar e histórico. Esto convierte una selección de jugadores en un verdadero equipo. Ese sentimiento de equipo hace que sean muy importantes todos los que están hoy aquí y también todos los que no han podido estar», prosiguió.

«Fabían para mí si no el mejor es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. A mí no me sorprende su rendimiento, ni el de Dani Olmo, ni de muchos otros que no fallan nunca. No es que reservemos a Joselu, me gustaría que me preguntaseis por Ferran. Esto es un equipo, invita a un día a contar con un jugador y a veces con otro. Hoy era el partido de Joselu. Nosotros en ese plan de juego lo estimamos así», remarcó sobre la titularidad del ex del Real Madrid.

«A Ferran le conocemos muy bien. No tenemos dudas con él. La de extremo derecha es una posición donde nos gusta mucho. No me genera la más mínima duda. Llevo con él desde que tenía 16 años, sé lo que me va a dar. También es uno de los capitanes, es uno de los jugadores que más veces ha sido internacional con este grupo. Es poco reconocido», reivindicó De la Fuente sobre Ferran Torres.

«Lamine está cansado y fatigado, pero es lo normal tras un partido exigente con esta climatología. Hoy ha salido muy bien, hemos acertado con ese planteamiento. La participación de Lamine en el primer tiempo ha ayudado a ese buen segundo tiempo de Ferran», concluyó el seleccionador en la sala de prensa de Ginebra.