Oriana Sabatini y Paulo Dybala llevan varios años juntos y su relación está más que consolidada pese a los rumores que puedan aparecer de vez en cuando. La cantante e influencer argentina y el futbolista de la Juventus forman una de las parejas más conocidas del mundo del fútbol, y en los últimos días han revolucionado las redes con varias fotos de una sesión que se hicieron juntos.

Fue Oriana Sabatini la que publicó los tórridos posados en los que ambos aparecen sin nada de ropa en la parte de arriba, besándose y ella encima de él. Sin embargo, el primer post tuvo que borrarlo justo después de subirlo porque en una de las fotografías quizás consideró que enseñaba demasiado, aunque obviamente la foto fue guardada por multitud de usuarios y sigue en la red (imagen inferior).

La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini compartió un álbum con significativas fotos juntos que ilustran los momentos más felices de su relación: se los puede ver riendo, besándose… Una sesión realizada por un famoso fotógrafo que también ha trabajado con Benzema, Georgina Rodríguez…

Una Oriana que hace unos meses dio muchos detalles de su amor con Dybala: «Me mandó un Whatsapp, yo no sabía quién era. Mis amigas me dijeron que era un tenista hasta que mi papá me ubicó. Nunca me había hablado un futbolista, por eso me pareció raro. Él me preguntó si algún día podía invitarme a comer algo».

«Lo de las redes lo inventa la gente porque hoy en día das un like y ya estás casado y con hijos. Nos gustábamos, pero tampoco era para empezar una relación. Es que lo conocía cara a cara. Nos conocimos bastante después porque yo estaba con mi trabajo y él no estaba tanto en Argentina. Yo venía de cortar con Julián Serrano, el encuentro fue con nuestros amigos», añadió, sin esconder que quiere ir más allá con el futbolista: «Me encantaría casarme, pero de acá a que pase… Yo espero a me lo pida. Él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo. Ahora estamos bastante tranquilos».