Felipe Massa: “Alonso es el mejor al que me he enfrentado”

Felipe Massa se retira, y es momento de hacer balance. Así ha sido en una reciente e interesante entrevista concedida al diario As, donde ha hecho un ranking sobre los mejores pilotos a los que se ha enfrentado. Sobre el número uno no hay duda, Fernando Alonso. Como tampoco la hay de que Sebastian Vettel no está al nivel de Hamilton. “Fernando es el primero, eso está claro. Schumacher, diría que a un nivel parecido, Hamilton también a ese nivel. Después Vettel es un gran piloto, pero a un nivel inferior y el quinto… quizá Verstappen, aunque le falta consistencia, pero tiene el talento y la velocidad”.

¿Cómo explica Felipe Massa que Alonso sea aún considerado por muchos el mejor piloto de la parrilla si no gana un mundial desde hace más de una década? La respuesta del paulista es clara. Le ha faltado un coche que acompañe su calidad. “Porque no ha tenido el coche para ganar. E incluso sin tenerlo no fue campeón de milagro. Fernando casi gana dos años el título con Ferrari con un coche que no era para ganar carreras si quiera, dos títulos son poco para él como piloto, eso está claro. Es de los mejores de siempre”. No obstante, Massa opina que, a pesar de esa capacidad para sobreponerse a las limitaciones del monoplaza, Alonso no será campeón el año que viene con McLaren Renault. “El año que viene creo que puede estar delante. Pero no luchará por el campeonato con McLaren Renault”.

Massa también ha dado su opinión acerca de Carlos Sainz, a quien considera un gran piloto que está bien posicionado tras su desembarco en Renault. “Está ya en un equipo muy importante y eso es bueno, Carlos no es ya un joven, es un piloto que está en el momento de la verdad, ahora tiene que verse dónde está. Está claro que es un piloto bravo, veloz, pero ya le digo está en el momento en el que se debe ver qué tipo de piloto es, si es un superclase o alguien más normal”. Y quién ganará antes un mundial, ¿Alonso o Sainz? “Depende del coche, al final Alonso es capaz de ganar con un coche que no puede ganar. Como oportunidad de ganar, Fernando es un piloto súper, pero debe tener ese mínimo con el coche”.