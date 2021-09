Tras su combate nulo en Monza, donde ninguno de los dos pudo terminar la carrera, Hamilton y Verstappen trasladan la lucha por el Mundial de Fórmula 1 al GP de Rusia. Si bien este último llega con una ventaja de 5 puntos respecto al piloto de Mercedes, el holandés será sancionado con tres posiciones en Sochi por haber sido el responsable del accidente en el que ambos se vieron envueltos en Italia. El Gran Premio de Rusia tendrá lugar el domingo 26 de septiembre y podrá verse en directo por TV y online a partir de las 14:00 horas.

Fernando Alonso afronta con optimismo la carrera en Sochi. Pese a que la fortuna nunca le ha acompañado en las sesiones de clasificación celebradas en Rusia, el circuito es propicio a los adelantamientos. “En 2016 disfruté mucho de la carrera y subimos ocho posiciones ese día. Es un circuito bastante rápido y la pista es bastante ancha, por lo que esto ayuda a competir más cerca. Necesitas un coche que sea rápido en las rectas, por lo que será interesante ver cómo nos enfrentamos a los demás”, recordaba días atrás el piloto asturiano.

Cuestionado en rueda de prensa sobre si era posible pensar en el podio de cara al GP de Rusia, Fernando Alonso señalaba: “Estamos muy lejos. Creo que somos el sexto equipo más rápido ahí fuera. Para que podamos subir al podio necesitamos una carrera muy caótica. Sin eso, creo que por buen rendimiento la posición máxima es la sexta o séptima. Lo logramos en pocas carreras este año, pero estoy contento con la consistencia”.

La meteorología, una incertidumbre de cara al GP de Rusia

“Necesitas tener mucha suerte para conseguir un podio. Yo no estuve tan lejos. No espero estar ahí en las carreras que quedan. Obviamente, si llega será bienvenido, pero creo que debemos trabajar con expectativas realistas”, agregaba.

Aunque la meteorología parece algo incierta, y aunque la lluvia puede propiciar la carrera caótica a la que hacía alusión Fernando Alonso, el piloto de Alpine prefiere la pista lo más seca posible. “Para el domingo, crucemos los dedos para que no esté demasiado mojado o no llueva mucho porque la visibilidad será realmente mala y no queremos ver nada parecido a Spa”, manifestaba.

Ferrari busca recuperar la tercera plaza

Ferrari, por su parte, ha caído al cuarto puesto en el Mundial de Constructores tras el doblete de McLaren en Monza. En su lucha con la escudería británica, Leclerc, que no Carlos Sainz, contará con una actualización que le debería dar un plus en el GP de Rusia. El madrileño ha explicado en rueda de prensa por qué el no montará dicho motor: “Se ha pensado mucho en cuándo y cómo poner esta nueva unidad de potencia. Al final, echamos un vistazo al conjunto de elementos que tenemos para las tres unidades de potencia permitidas y vimos que la de Charles estaba dañada desde el accidente que tuvo en Hungría, ya que alguien chocó contra él. Así que, básicamente, va mucho más ajustado de piezas que yo y para él era bastante urgente intentar tener la cuarta lista”.

“El equipo, obviamente, ha hecho un gran esfuerzo para intentar sacar adelante este elemento. Y sí, estoy contento de que pueda probarlo por primera vez y ver cómo funciona. Será un buen experimento para nosotros también de cara al año que viene, ya que es una parte de desarrollo que queremos seguir en el motor de 2022. Tenemos que hacer algunos deberes. Y sí, lo pondré en mi coche tan pronto como el compromiso entre salir último, la situación en el campeonato y el circuito me lo permitan, en función a las piezas que tengo disponibles”, añadía al respecto.

McLaren bagged 45 points at Monza – the highest points tally at a race weekend this season 💪#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/VL0lfmaoh1 — Formula 1 (@F1) September 12, 2021

Horarios del GP de Rusia de Fórmula 1

Viernes 24 de septiembre:

Entrenamientos libres 1: 10.30 horas – 11.30 horas.

Entrenamientos libres 2: 14.00 horas – 15.00 horas.

Sábado 25 de septiembre:

Entrenamientos libres 3: 11.00 horas – 12.00 horas.

Clasificación: 14.00 horas – 15.00 horas.

Domingo 26 de septiembre:

Carrera: 14.00 horas (53 vueltas).

¿Dónde ver el GP de Rusia 2021 por TV?

El GP de Rusia de Fórmula 1 2021 se podrá ver por televisión a través de DAZN y en el canal DAZN F1 que ha habilitado la plataforma en Movistar para que los clientes que no estén suscritos a ella puedan seguir disfrutando de las carreras. Además, se podrá seguir el Gran Premio de Rusia con comentarios en directo a través de la página web de OKDIARIO.