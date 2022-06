Resultado del GP de Canadá de F1 en directo: así fue la carrera de Sainz y Alonso

Max Verstappen se llevó la victoria en el GP de Canada de Fórmula 1 por delante de un Carlos Sainz que volvió a rozar la victoria. El madrileño apretó hasta el último metro de la carrera pero volvió a quedarse sin su primera victoria en Fórmula 1. Alonso finalizó en séptima posición después de tomarse con la mala fortuna de los virtual safety car.

Lección del campeón del mundo en el GP de Canadá de Fórmula 1. Carlos Sainz lo intentó hasta el final pero no pudo superar al holandés que gana en Canadá. Fernando Alonso finaliza séptimo.

¡Última vuelta! Sainz está pegado a Verstappen. La victoria está ahí.

Alonso dejando caer por radio que le dejen pasar a Ocon porque «he sido más rápido que él el fin de semana». Sainz sigue intentando acercarse a Verstappen… pero parece difícil.

Sainz pierde el DRC con Max Verstappen y tiene muy difícil la victoria. Esperamos el milagro. Alonso está séptimo.

Impresionante la carrera de Carlos Sainz que sigue pegado a Verstappen. Tiene DRS el madrileño.. pero el holandés no comete ningún error. Quedan ocho vueltas.

Leclerc adelanta a Fernando Alonso en un adelantamiento magistral y Sainz sigue metiendo presión a Verstappen.

Todo sigue igual de momento. Verstappen intentan tirar y Leclerc se pega a Fernando.

¡Se relanza la carrera! Ojo que Sainz tiene una gran oportunidad ya que sus neumáticos son seis vueltas más nuevos que los de Verstappen.

ACCIDENTE DE TSUNODA Y SAFETY CAR EN PISTA. Sainz entra en boxes y se abre una gran posibilidad al piloto español. También para Alonso que saldrá sexto por detrás de Ocon.

A Verstappen le dicen por radio que puede tirar sin problema y el holandés marca la vuelta rápida.

Hamilton y Russell entran en boxes. Todo apunta a que la carrera va a ser a dos paradas. Sainz tendría que entrar en los próximos minutos.

¡ENTRA VERSTAPPEN Y LIDERA SAINZ! El holandés entra por detrás de Hamilton y esto es buenísimo para el madrileño. Ojo que puede llegar la primera del piloto español.

Entra Leclerc en boxes y Alonso se asienta en la sexta posición. Tiene por delante a Ocon, Russell, Hamilton, Sainz y Verstappen. El holandés dice por la radio que «los neumáticos se caen».

Ojo que Carlos Sainz ha recortado otro segundo a Max Verstappen. Fernando Alonso también ha recortado dos segundos su distancia con Leclerc.

Carlos Sainz está a 8.1 de Max Verstappen y comienza a recortar tiempo con el campeón del mundo. Sus neumáticos empiezan a fallar y habrá que ver si resisten lo que resta de carrera. Ahí está el triunfo del madrileño.

La situación para Fernando Alonso es la siguiente. El bicampeón del mundo tiene el puesto perdido con los dos Mercedes y Ocon. Su posición real sería sexto. Carlos Sainz tendrá que confiar en que se degraden los neumáticos de Verstappen para asaltar la primera plaza.

¡Para Fernando Alonso! Entra en boxes y sale séptimo por detrás de Leclerc y Ocon. Carlos Sainz sigue segundo por detrás de Verstappen.

Adelanta Hamilton a Alonso. El Mercedes es mucho más rápido que el asturiano con los neumáticos deteriorados. No llegó a tiempo el asturiano al virtual safety car y lo está pagando.

No han tenido suerte los españoles con el safety. Carlos sale justo por delante de Hamilton y Alonso no pilló a tiempo el virtual y se queda en una posición complicada. Sus neumáticos están muy desgastados. Mala fortuna para el asturiano.

Virtual safety car por accidente de Mick Schumacher. Entra Sainz y Fernando Alonso no. No se entiende la decisión de Alpine. El asturiano es el único en pista con neumáticos medios.

Adelanta Verstappen a Fernando Alonso. Es lo lógico, el de Red Bull es mucho más rápido que el Alpine y supera al asturiano. La carrera del bicampeón del mundo está con Hamilton, Russell… y Leclerc.

Siguen los dos pilotos españoles liderando el GP de Canadá de Fórmula 1. Soñar es gratis y ambos están realizando una carrera genial. Impresionante el ritmo de Carlos Sainz que sólo rueda un segundo más lento que el campeón del mundo.

Pasa Hamilton a Ocon. El inglés sigue recuperando tiempo para intentar adelantar a Alonso en la próxima parada. Verstappen está tercero por detrás de Sainz y Alonso, que son primero y segundo respectivamente.

Hamilton sale justo detrás de Ocon y el mensaje a Alonso a su equipo es claro: «Ya sabemos lo que tenemos que hacer ahora».

¡Paran Verstappen y Hamilton! Ambos paran en el virtual safety car en una decisión arriesgada cuando menos.

¡Rompe Checo Pérez! El Red Bull le deja tirado y sale el virtual safety car. Mientras, Carlos Sainz recupera terreno a Verstappen y Sainz y Alonso dejan atrás a Hamilton.

VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 9/70)

