La FIA escucha a los pilotos y promete cambios tras el caos provocado por el calor extremo en Qatar

La decimoséptima carrera de este Mundial de Fórmula 1 pasará a la historia por ser la más dura y calurosa de los últimos tiempos. Las condiciones climatológicas fueron tan asfixiantes que los pilotos tan sólo esperaron a recuperar el aire para alzar la voz y pedir cambios de cara al año que viene. Pues la Federación Internacional del Automóvil (FIA) parece haberse hecho eco y este lunes ha anunciado de manera oficial que analizará lo sucedido en Qatar y tomará medidas después de que el calor extremo llevará a los pilotos hasta límites desconocidos en cuanto a salud se refiere.

Las medidas en cuestión podrían incluir modificaciones en los monoplazas para crear un mejor flujo de aire en la zona donde el piloto se sienta para competir. Pero la más importante es el cambio de fecha, obligado después de demostrarse que es prácticamente conducir de forma óptima en pleno verano qatarí. Cabe recordar que el pasado domingo se llegaron a alcanzar picos de 31 grados (40 de sensación térmica) y un 70% de humedad en el Circuito Internacional de Losail.

Los pilotos se quejaron con razón, puesto que otros eventos deportivos sí se movieron de fecha en su día. El ejemplo perfecto es el del último Mundial de fútbol, que se disputó entre los meses de noviembre y diciembre en el país de Oriente Medio. Ese cambio en la organización del calendario podría trasladar el Gran Premio de Qatar hasta final de año, justo antes del de Abu Dhabi, donde se suele bajar el telón de la Fórmula 1 en los últimos tiempos.

We will be working with @F1 to avoid a repeat of extreme conditions such as those experienced by drivers during the #QatarGPhttps://t.co/SmztyiTXZk

— FIA (@fia) October 9, 2023