Ferrari deslumbra con un inesperado diseño azul para Carlos Sainz y Leclerc en el GP de Miami F1

Ferrari ha cambiado radicalmente su aspecto para el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. La escudería en la que todavía pilota Carlos Sainz en su último año ha caracterizado toda su imagen en torno al color azul, que no sólo predominará en lo que es el coche, sino también en los monos de los pilotos de Ferrari y en sus cascos. Hay muchas opiniones alrededor de este nuevo diseño, pero lo que no se puede discutir es que ha roto con todos los esquemas de un equipo teñido históricamente de un fuerte tono rojo.

Este giro llega a tiempo para la primera carrera del año de las tres que se disputan en Estados Unidos. Miami celebra su tercera edición y lo hará con la entrada del formato sprint, que por primera vez llega a este circuito ubicado justo al lado del Hard Rock Stadium. Sainz y Charles Leclerc aterrizan en una situación muy ajustada, pues sólo le separan siete puntos en la clasificación del Mundial.

We *think* @Carlossainz55 is a fan of his #MiamiGP helmet 😂 How could you not be?! pic.twitter.com/YzZGFurk5e — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 2, 2024

Los matices de color azzurro a la plata y azzurro dino se dejan ver tanto en el alerón trasero como delantero y también en la zona de los pontones, retrovisores y en las coberturas de las ruedas. Los de Maranello sorprenden con este decorado y el motivo es el 70 aniversario de la presencia de Ferrari en el mercado americano. Pero esa no será la única novedad, ya que también incorporarán el logotipo de su nuevo patrocinador principal, HP.

La prestigiosa marca tecnológica, que también dará parte de su nombre al equipo de F1, irrumpirá ahora en las alas de los Ferrari de Sainz y Leclerc y en los laterales del capó del motor. Y para darle todavía más predominancia al azul, los pilotos lucirán un mono teñido completamente de azul cielo, así como el casco, que también llevará el logo de HP.

When you’re excited to show off your new outfit 🔥 #MiamiGP 🇺🇸​ #F1 pic.twitter.com/W2rIfDso28 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 2, 2024

Ferrari, HP y el color azul

Ambas marcas quisieron informar en un comunicado de que «esta colaboración entre dos de las empresas más emblemáticas del mundo incluye un compromiso compartido para promover la innovación sostenible y acelerar el uso de tecnologías específicas». El acuerdo permitirá además a Ferrari «la integración de los productos y servicios de alto rendimiento» de HP «incluidos equipos y computación adaptativa, tecnología de conferencias, capacidades de impresión» así como «aumentar la precisión de la captación y optimizar el proceso de toma de decisiones estratégicas dentro y fuera de la pista».

It's not just the drivers who get a special blue treatment for Miami 😎#MiamiGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/tRKGh7QdE1 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 2, 2024

El nuevo SF-24 honrará al coche con el que John Surtees fue campeón del mundo en la temporada 1964. En aquel año, tras una disputa entre la FIA y el cuerpo nacional de automovilismo de Italia (ACI), Enzo Ferrari registró a su equipo con el nombre de North American Racing Team. Por ello, Lorenzo Bandini y John Surtees compitieron con un coche azul, siendo este último el único piloto hasta la fecha que ha ganado un Mundial vistiendo el mono de este color.

Durante el idilio de Ferrari con el color azul, denominó a sus dos tonalidades azzurro la plata, el color nacional de las carreras de Argentina, de un tono más claro, y azzurro dino, que era un azul más profundo que lucieron en su día pilotos de la escudería como Arturo Merzario y Clay Regazzoni. En los últimos años, Ferrari había jugado con el color granate en Mugello en 2020 y los tonos amarillos que utilizó la pasada temporada en Monza.